Кадыров присвоил себе полномочия Путина
- 6.12.2025, 17:40
Глава Чечни приписал себе массированную атаку на Украину и заявил о «продолжении».
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что масштабная ракетно-дроновая атака ВС РФ на Украину 6 декабря – начало его мести за удар по небоскребу Совета безопасности в Грозном.
В Telegram-канале он заявил что под «российские массированные удары» попали военно-промышленные и обеспечивающие их крупнейшие энергетические объекты, находящиеся в самых разных районах Украины.
Среди пораженных объектов Кадыров перечислил аэродромы, места сборки БПЛА, объекты ПВО и портовой военной инфраструктуры и тому подобное.
«Первый удар нанесен в 00:40 (по Минску) по Чернигову и Фастову. Мощные взрывы звучали в Киевской, Харьковской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Запорожской, Сумской и других областях. Вплоть до 9 часов утра более 60 целей было обработано Геранями, ракетами «Искандер-М», «Кинжал», «Калибр». Нанесен непоправимый урон по тылу врага», – говорится в публикации.
«Продолжение следует», – заверил глава Чечни.