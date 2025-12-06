Белорусский банк ввел новый способ, как снимать наличные в банкоматах

Белорусский банк ввел новый способ, как снимать наличные в банкоматах1
- 6.12.2025, 17:52
- 1,846
Для этого не нужна карточка.
«Белгазпромбанк» запустил новый сервис выдачи наличных в банкоматах. Средства можно снять по QR-коду. Об этом сообщается на сайте финучреждения.
«Цифровой банковский ритм ускоряется. Теперь, чтобы снять наличные достаточно поднести ваш гаджет с установленным на нем приложением DailyFin к специально обозначенному банкомату «Белгазпромбанка» — и больше никаких пластиковых карт и PIN-кодов», — поясняет банк.
В финучреждении уточняют, что этот способ снятия наличных может быть полезен тем, у кого истек срок действия карточки, а также для тех, кто забыл PIN-код от нее.
«Новый сервис станет помощником для владельцев устройств Apple, позволяя получить наличные средства привычно, имея в руках только телефон», — сообщает банк.
Как это работает
Надо выбрать на экране банкомата функцию «выдача наличных по QR-коду». «Войдите в приложение DailyFin и отсканируйте встроенным сканером QR-код на экране банкомата, — поясняет банк. — На этом этапе необходимо в приложении выбрать счет (нажатием на изображение нужной карты), доступный для осуществления операции выдачи наличных денежных средств».
После этого на экране банкомата надо выбрать доступный вид валюты и ввести сумму, которую нужно снять. «Подтвердите операцию вводом смс-кода, который поступит на ваш мобильный телефон (указанный при регистрации в DailyFin), в соответствующее поле интерфейса банкомата», — добавляет банк.
Но есть ограничения по снятию наличных со счета по QR-коду: в сутки — 500 рублей (13000 российских рублей, 150 долларов, 130 евро, 600 злотых, 1100 юаней. Также есть ограничение по сумме в течение четырех суток.