Поддержка войны стремительно обвалилась.

Журналист Денис Казанский сообщил, что интерес россиян к войне против Украины обвалился до минимальных значений. Об этом свидетельствуют комментарии самих же Z-патриотов РФ.

Крупный Z-канал накануне пожаловался на резкое падение сборов на нужды российской армии и общее снижение интереса к публикациям про так называемую «СВО».

По его признанию, даже среди прорежимных подписчиков заметно выгорание, а сама война, развязанная Россией, надоела уже даже ее сторонникам.

Администратор канала открыто пишет, что дроны для фронта подорожали до 250-270 тысяч рублей, но собрать деньги даже на одну единицу становится почти нереально в текущих условиях. Он отмечает, что из более чем миллионной аудитории активными остаются лишь около 10%, и за сутки посты читают примерно 100 тысяч человек.

По его словам, падение охватов и отписки делают сборы бессмысленными: интерес к «СВО» стремительно исчезает. Из-за этого авторы Z-ресурса всерьез говорят о возможном закрытии сборов, признавая, что уже не могут собрать даже на один дрон.

При этом они продолжают обращаться к российскому бизнесу с просьбой помочь, но это выглядит, скорее, отчаянной попыткой удержаться на плаву.

