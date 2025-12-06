«Не спрашивают, а просто берут и делают за деньги жильцов» 3 6.12.2025, 18:11

Как ремонт подъезда обходится белорусам в копеечку.

Недавно минчане негодовали из-за стоимости ремонта подъезда — предварительная смета за работы в девятиэтажке по улице Куйбышева составила 27 тысяч белорусских рублей. Отказаться от оплаты ремонта, по словам работников ЖКХ, нельзя — разве что оформить рассрочку на несколько месяцев либо сделать ремонт своими силами.

Читательница «Салідарнасці» Ирина (имя изменено) рассказывает, что ее пятиэтажный дом в Минске тоже включен в годовой план ремонта на 2025 год. Жильцов об этом уведомили незадолго до его начала. Причем в этом году в доме также проводили капительный ремонт.

— Капремонт же включен в жировку, так что он делался, если так можно сказать, бесплатно. Дом облагородили, поменяли окна в подъезде наконец-то, покрасили. Но сил и трат на это все равно ушло немало, — делится женщина. — Например, пришлось покупать новую газовую плиту — не потому, что наша была плохая, а потому что по новым нормам на маленькой кухне можно пользоваться только трех- или -двухконфорочной, а у нас была четырехконфорочная.

Потом за свои деньги пришлось покупать какие-то детали для сантехники, ЖЭС их не предоставил. Короче, обошлось в копеечку.

А недавно смотрю — на подъезде новое объявление. Теперь надо делать ремонт подъезда за свой счет. В объявлении указано, что необходимо заменить почтовые ящики, сделать ремонт стен и потолков, окрасить «деревянные и металлические элементы».

Если своими силами не будем делать, тогда привлекут «подрядную организацию», то бишь, ЖЭС. Сумма на наш маленький подъезд — 11 тысяч рублей. Я не понимаю — это краска и побелка столько стоит? Наверное, еще будут отдельно платить рабочим, отсюда такие цифры.

Эта сумма будет включена в ежемесячную жировку — с каждой квартиры выйдет около 600 рублей, по 100 с чем-то рублей в месяц. Считаю, что это дорого — коммуналка подорожала в целом, а тут еще в течение полугода платить на 100 рублей больше.

В соседнем подъезде жильцы все делали своими руками, чтобы сэкономить: на ящики скинулись, на краску тоже. Но не у всех на это есть физические возможности.

Соседка Ирины дополняет:

— А у меня вопрос, почему это должны оплачивать жильцы? — говорит Юлия (имя изменено). — Вот семья с детьми, например. Мы сначала делали ремонт в детском саду — скидывались на постельное белье, игрушки и прочее. Потом то же самое в школе — на телевизоры, линолеумы, покраски стен. Сейчас еще и на подъезд.

На работе тоже сейчас сказали: «Профсоюз хочет, чтобы вы уже начали украшать кабинеты к Новому году». Вопрос, чем, если ничего нет. Тоже самой купить и украсить?

Оказывается, ремонтными работами в подъездах недовольны многие беларусы. Когда мы сделали видео о возмущении жильцов минской девятиэтажки, оно набрало в TikTok более 200 тысяч просмотров и более 250 комментариев.

Люди возмущаются, что годами делают отчисления на капитальный ремонт, который проводится раз в несколько десятилетий, а ремонт подъезда им приходится делать за свой счет. Недовольны беларусы и ответом ЖКХ, что «подъезд — это общая собственность жильцов»:

«Если это общая территория жильцов, какое они имеют права забивать подвалы — это тоже имущество жильцов».

«С учетом, что люди годами оплачивают капремонт — должно быть бесплатно. Лестничные проемы — это не собственность, ровно как и фасады».

«Самое смешное, что трубы в квартире — это государственное. Но если с ними что-то случится, то менять за свой счет. А вот подъезд — это имущество жильцов. Абсурд полный».

«Если это моя собственность, то почему мне нельзя поставить коляску или велосипед там, где я хочу? ЖКХ тут же грозит штрафом».

Недовольны белорусы и тем, что с ними не советуются касательно будущего ремонта:

«Самое интересное, что они не спрашивают про ремонт, а просто берут и делают за деньги жильцов».

«Тогда почему, если мы сами платим за ремонт подъезда, у нас не спрашивают, в какой цвет красить? Красят в самый страшный цвет, без согласования с нами».

Некоторые в комментариях советуют делать ремонт своими силами:

«Мы сами нанимали человека со стороны. Вышло по 150 рублей с квартиры. На ЖКХ даже не рассчитывали, делают плохо, а цена страшная».

«Делали ремонт в июне этого года. Наняли частника. На 15 квартир вышло шесть тысяч рублей».

«Мы тоже сделали собрание, создали инициативную группу и наняли сторонних строителей. Вышло качественнее и дешевле в три раза, чем по смете ЖЭС».

«Мы скинулись с жильцами сами. Покрасили стены, положили плитку и линолеум, поменяли дверь, поставили кодовый замок с брелоками и отпечатками. На все материалы ушло 800 рублей, а работы производили сами».

