Туманная и теплая погода останется в Беларуси еще на неделю 6.12.2025, 18:37

Появился прогноз.

На следующей неделе зимней погоды не ожидается — характер атмосферы останется скорее осенним. Теплый воздух продолжат приносить южные ветры. При этом через Беларусь начнут проходить активные фронты из Западной Европы, которые принесут новые осадки: дождь и местами мокрый снег. О погоде на предстоящую неделю на ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

Температура будет колебаться от слабого минуса до слабого плюса. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на 3−5°C, что соответствует ноябрю. В ночные и утренние часы сохранится большая вероятность туманов и слабых гололедных явлений.

В начале недели Беларусь окажется на южной периферии Балтийского циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Будет преобладать облачная погода, дожди вперемешку с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти, умеренный. Влажность воздуха — до 90%. Температура воздуха ночью -2°C…+3°C. Днем в понедельник, 8 декабря +1°C…+7°C, во вторник — от 0 °C по северо-востоку до +8°C по юго-западу.

Ближе к середине недели скажется влияние области высокого атмосферного давления, осадки в большинстве районов постепенно прекратятся. Ночью и утром местами туман, видимость до полукилометра. На дорогах местами скользко. Ветер южный, умеренный. Влажность до 80%. Температура в среду ночью -1°C…+4°C. Днем +2°C…+8°C.

И, предварительно, в начале второй половины недели погодные условия станет определять очередная система атмосферных фронтов. В большинстве районов ожидаются осадки. Ночью и утром слабые туман и гололед. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Влажность до 80%. Ночью -1°C…+4°C. Днем в четверг +4°C…+9°C, в пятницу до +7°C.

В выходные на погоду станет оказывать влияние область высокого атмосферного давления и малоактивные атмосферные фронты. Пройдут небольшие, кратковременные осадки. Ветер юго-восточный, умеренный. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Влажность до 70%. Ночью -2°C…+4°C, в середине дня в субботу +2°C…+5°C, в воскресенье 0°C…+6°C.

