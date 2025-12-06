Буданов: Украинские удары наносят России больше потерь, чем все мировые санкции 1 6.12.2025, 18:48

В важнейшей отрасли уничтожена 1/5 всего потенциала.

Потери от украинских атак для РФ гораздо больше, чем все санкции западных стран. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов во время форума «выСтоим», передает «Новини.LIVE».

«Когда мы говорим о 18, 20, 21% нефтеперерабатывающей отрасли РФ (которая была поражена), то это не совсем корректное выражение. Правильно говорить - нефтепереработки по категории «бензин», где мы действительно нанесли более 20% потерь РФ. Это очень болезненно для финансового состояния страны, ведь это 1/5 всего потенциала», - отметил он.

В то же время Буданов подчеркнул, что нужно понимать, что украинские удары по бензиновой отрасли влияют на социум, финансово-экономическое состояние государства, способность в дальнейшем планировать бюджеты и тому подобное.

«Но на темп ведения войны это особенно, к сожалению, влиять не может. Во-первых, военная техника работает в основном на дизельном топливе. Во-вторых, Россия такая страна, в которой люди будут ходить пешком и грызть хлеб, но в армию все, что нужно, будет идти. Это нам нужно всем осознать и честно признать», - добавил глава ГУР.

В свою очередь Буданов считает, что держать этот показатель 20% нужно, а также можно его увеличить до 30%, что является более менее реалистичной задачей.

