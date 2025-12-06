Поздно пить боржом 1 Аркадий Дубнов

6.12.2025, 18:57

3,054

В тылу у Путина — беда.

Но сначала цитаты:

«Через несколько недель продолжительность войны сравняется с Великой Отечественной. Когда говорят, а почему мы не достигли того же результата — а потому что не вся страна воюет. Верховный воюет, правительство воюет, администрация президента, губернаторы воюют, а вот дальше вниз… Вы что — настроение людям портить? У нас Новый год! Не на фронте у нас беда — в тылу у нас беда. И с этим надо что-то делать».

Еще одна:

«…Говорят, народ и армия едины…

Говорят — все для фронта, все для победы. Это не так

У нас выступают, — враг будет разбит, победа будет за нами, ура-ура…

Но ничего не делается для этого, ни финансово, ни материально

Для них война какое-то постороннее дело… Так нельзя!

…В ближайшее время победы не случится, чтобы решить задачи, поставленные Главнокомандующим, нужно до границы Польши и Румынии дойти…»

Первая принадлежит телеведущему Владимиру Соловьеву (вот уж не думал, что когда-нибудь придется его цитировать) и прозвучало в программе «Соловьев Live» 4 декабря 2025 года.

Вторая — генерал-полковнику, бывшему командующему Сухопутными войсками ВС РФ (2012—2013) Владимиру Чиркину (программа «Таманцев» на радио РБК 27 ноября 2025)».

Что правда, то правда, уже совсем скоро, 11 января 2026 года продолжительность СВО, — впрочем, и Соловьев и Чиркин уже не заморачиваются, называют ее войной — сравняется с продолжительностью ВОВ: 1418 дней. Все остальное местами сильно смахивает на истерику, входя в раж которой Соловьев, к примеру, перечисляя воюющих с Украиной, забыл даже назвать армию…

Если коротко, то один из главных российских пропагандистов вслед за отставным генералом крайне недовольны своим, российским народом, — «в тылу у нас беда», «для них война какое-то постороннее дело».

С чего вдруг тельняшки разрешили на себе рвать, правду-матку резать, с чьего голоса такие опасные для Верховной власти откровения звучат?

Ведь понятно, что другого народа у этой власти нет, если только местами-временами на северокорейский поменять. Или на индийский, как на днях выяснилось после визита Путина в Нью-Дели, но это не для войны, а на замену тем, кто ушел, кого «ушли» воевать…

— Что делать, спрашивает телеведущий, — Так нельзя, горячится генерал… А как нужно-то, все ж попробовали, волонтеры в помощь армии, сникерсы, сладости с протеином грузовиками на фронт отправляем, рассказывает Чиркин, зэков-рецидивистов туда же понаотпускали из тюрем и колоний, — это не генерал, это уже я напоминаю. Нет ответа.

Остается старый китайский способ, начать свою «культурную революцию», открыть «огонь по штабам», сместить на местах, по Соловьеву — «вот дальше вниз…» всю номенклатуру, саботирующую цели войны, заявленные Верховным. И привести на ее место «ветеранов СВО»? Но, кажется, поздно пить боржом…

Аркадий Дубнов, «Телеграм»

