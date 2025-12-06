Армия РФ провалила планы по захвату важного города
- 6.12.2025, 19:12
Враг практически застрял.
Оккупационная армия страны-агрессора России застряла в городских боях и не может захватить Покровск, что в Донецкой области. Об этом в эфире «Еспресо» сообщил представитель 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ Сергей Окишев.
По его словам, в городе продолжаются сложнейшие стрелковые бои и россияне пытаются отрезать логистические пути украинских военных к двум населенным пунктам - Мирнограду и Покровску.
«Враг практически застрял в городских боях и не может захватить Покровск оружием. Сейчас основные усилия врага направлены на то, чтобы отрезать наши логистические пути. В свою очередь Силы обороны работают над расширением этих логистических путей. В частности, в города Покровск и Мирноград», - подчеркнул военный.
Окишев отметил, что несмотря на давление со стороны противника, Силы обороны проводят ротацию личного состава в пешем порядке, а также передают боеприпасы, воду и еду с помощью больших дронов и НРК.