6 декабря 2025, суббота, 19:40
Лукашенко выгнали из Эмиратов

  • 6.12.2025, 19:22
  • 2,118
Скитающийся диктатор полетел в Оман не случайно.

Истинная цель визита Лукашенко в Оман - освоить новую резиденцию и принять ключевое решение о стратегии выживания семьи. Виктор и Дмитрий Лукашенко тщательно готовили визит. Причина - постепенное охлаждение с ОАЭ после начала войны, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка»:

— Эмиратский шейх стал сторониться дружбы с токсичным диктатором и перешел на официальное общение. Так же было отказано в финансовом взаимодействии с Беларусью. Эмираты перестали отмывать деньги и вежливо намекнули, где выход из заведения. Лукашенко еще в 2023 году дал команду искать альтернативу. Оман оказался лучшим кандидатом.

Старшие сыновья практически ежемесячно с осени 2024 года поочередно летали в Оман для налаживания отношений. На берегу залива была реконструирована новая резиденция. Семья Лукашенко взяла курс на плавную транспортировку золота из Африки и финансов из ОАЭ в новую «тихую гавань». С помощью местных прокси приобретена доля в местном банке, открыты три инвестиционных фонда. По сути, Оман станет личной «финансовой стиральной машинкой» для семьи. Золото из Африки будет отмываться теперь на новой площадке, тут же и обоснуется «криптобиржа».

Из Минска будет направлен поток туристов для создания общего фонового прикрытия, наладится фэйковый товарооборот.

Итог: Подвинутая из Эмиратов семья Лукашенко нашла новое пристанище. Оман вскоре станет «лучшим другом» и крупнейшим «инвестором» в Беларусь. Новая «финансовая помойка Лукашенко» побьет рекорд фальшивых финансовых инвестиций в Африке и на Ближнем Востоке. Наши источники говорят, что новая оманская резиденция поражает обилием роскоши. За проект отвечал Дмитрий Лукашенко, а построена она была исключительно на пожертвования в президентский спортивный фонд и на офшорные взносы кошельков режима.

