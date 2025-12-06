США предложили Польше 250 бронетранспортеров Stryker всего за $1 6.12.2025, 19:35

Бронемашины в настоящее время находятся в Европе.

Соединенные Штаты Америки предложили Польше всего за $1 купить 250 подержанных бронемашин Stryker. Решение может быть принято в следующем году, если ситуация с безопасностью в Польше кардинально не ухудшится.

Варшава готовится принять эту сделку, как только будет проработана логистика, сообщает Breaking Defense со ссылкой на слова вице-премьера Польши и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша.

По его словам, согласно предлагаемому плану, бронемашины Stryker, находящиеся в настоящее время в Европе, будут переданы Польше, а не отправлены обратно в США после сокращения численности войск на континенте.

Генеральный штаб Вооруженных сил Польши уже одобрил эту сделку.

«После предварительного анализа мы договорились, что военные проверят их техническое состояние и оценят их пригодность для наших вооруженных сил — подходит ли это оборудование для обучения, оперативных операций или же нам действительно нужно такое оборудование…» — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Несмотря на дешевизну предложения, аналитики отмечают, что такой широкий жест может быть котом в мешке, поскольку американские бронемашины, которые ранее не использовались Польшей, потребуют ремонта, модернизации и подготовки всей базы поддержки и учебной системы.

Их ремонт может оказаться дорогостоящим, а передача ремонта на аутсорсинг иностранным компаниям еще больше увеличит расходы.

Другой момент – влияние на внутренний ВПК, поскольку правительство в рамках своих соглашений о поставках вооружений отдает приоритет внутреннему производству.

Бронемашины Stryker займут место в списке потребностей польской армии, выделенных для БМП Rosomak и потенциальных будущих бронетранспортеров, что ограничит потребность в внутренних заказах. В настоящее время армия располагает более чем 900 БМП Rosomak, которые производятся внутри страны в модифицированной версии с башней ZSSW-30.

В ответ на это Косиняк-Камыш парировал, что чем больше оружия будет у Польши, тем лучше, а опыт работы польских бойцов на иностранной военной технике будет еще одним бонусом.

По информации ресурса, Сухопутные войска Польши в настоящее время испытывают серьезную нехватку современной бронетехники.

Генерал Веслав Кукула, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши, заявил, что решение о сделке с американцами должно быть принято во второй половине следующего года, если ситуация с безопасностью кардинально не ухудшится.

