Совмин поменял правила регулирования цен в Беларуси

Совмин поменял правила регулирования цен в Беларуси1
- 6.12.2025, 19:44
Стало известно, что подверглось «корректировке».
Глава правительства Беларуси Александр Турчин подписал постановление, которое вводит новые правила государственного регулирования цен в стране. В пресс-службе Совмина сообщили, что корректировке подверглись «отдельные нормы ценового регулирования».
Так, помимо контроля над ценами на огурцы и томаты, чиновники отменили процедуру согласования цен на те товары, которые были произведены в Беларуси, но для продажи за пределами страны.
Одно из важнейших нововведений - сокращение перечня товаров, которые подлежат госрегултрованию. Теперь их не 211, а 199.
Совмин также отменил регулирование цен на товары, продаваемые в поездах, курсирующих по международным маршрутам. А также увеличил максимальные надбавки на детские игрушки и линолеум.
Изменения вступят в силу после официального опубликования постановления правительства.
В министерстве по налогам и сборам Беларуси уже пояснили, что несмотря на изменения в госрегулировании, цены в магазинах контролируются атоматизированной системой, разработанная МНС.
В ведомстве утверждают, что система собирает данные практически в режиме реального времени.
«Эффективность принятия решений обеспечивает информация о ценах по 103 товарным группам из более чем 110 тысяч торговых объектов. Этот список постоянно расширяется», - сообщили там.