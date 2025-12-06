Совмин поменял правила регулирования цен в Беларуси 1 6.12.2025, 19:44

Стало известно, что подверглось «корректировке».

Глава правительства Беларуси Александр Турчин подписал постановление, которое вводит новые правила государственного регулирования цен в стране. В пресс-службе Совмина сообщили, что корректировке подверглись «отдельные нормы ценового регулирования».

Так, помимо контроля над ценами на огурцы и томаты, чиновники отменили процедуру согласования цен на те товары, которые были произведены в Беларуси, но для продажи за пределами страны.

Одно из важнейших нововведений - сокращение перечня товаров, которые подлежат госрегултрованию. Теперь их не 211, а 199.

Совмин также отменил регулирование цен на товары, продаваемые в поездах, курсирующих по международным маршрутам. А также увеличил максимальные надбавки на детские игрушки и линолеум.

Изменения вступят в силу после официального опубликования постановления правительства.

В министерстве по налогам и сборам Беларуси уже пояснили, что несмотря на изменения в госрегулировании, цены в магазинах контролируются атоматизированной системой, разработанная МНС.

В ведомстве утверждают, что система собирает данные практически в режиме реального времени.

«Эффективность принятия решений обеспечивает информация о ценах по 103 товарным группам из более чем 110 тысяч торговых объектов. Этот список постоянно расширяется», - сообщили там.

