В Минске уборщик нашел кошелек с деньгами и поступил неожиданно 4 6.12.2025, 20:31

3,250

Поступок учтивого сына не оценили.

В Минске во время уборки недалеко от кинотеатра «Москва», мужчина нашел кошелек с деньгами. Он забрал наличные, а остальное выбросил. Об этом пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на данные прокуратуры.

По данным следствия, мужчина работал уборщиком на одном из государственных предприятий. Во время уборки возле кинотеатра «Москва» он нашел кошелек. Внутри были 1500 рублей, абонемент в фитнес-клуб и банковские карты. Деньги минчанин забрал, а кошелек выбросил в урну.

Найденные средства мужчина отдал матери — сказал, что получил зарплату и материальную помощь. Родственники использовали их для поминок по умершему главе семьи.

Спустя время личность уборщика установили по записям камер видеонаблюдения, после чего с ним связались сотрудники милиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

«Обвиняемый ранее уже имел проблемы с законом — судимость погашена, — заявил заместитель прокурора Центрального района Виктор Шубич. — Ему предъявлено обвинение в тайном похищении имущества (краже), то есть в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 205 УК, санкция которой — вплоть до трех лет лишения свободы. Вину гражданин полностью признал, в содеянном раскаялся, причиненный потерпевшему ущерб добровольно возместил».

Сейчас минчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com