В Минске уборщик нашел кошелек с деньгами и поступил неожиданно
- 6.12.2025, 20:31
Поступок учтивого сына не оценили.
В Минске во время уборки недалеко от кинотеатра «Москва», мужчина нашел кошелек с деньгами. Он забрал наличные, а остальное выбросил. Об этом пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на данные прокуратуры.
По данным следствия, мужчина работал уборщиком на одном из государственных предприятий. Во время уборки возле кинотеатра «Москва» он нашел кошелек. Внутри были 1500 рублей, абонемент в фитнес-клуб и банковские карты. Деньги минчанин забрал, а кошелек выбросил в урну.
Найденные средства мужчина отдал матери — сказал, что получил зарплату и материальную помощь. Родственники использовали их для поминок по умершему главе семьи.
Спустя время личность уборщика установили по записям камер видеонаблюдения, после чего с ним связались сотрудники милиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
«Обвиняемый ранее уже имел проблемы с законом — судимость погашена, — заявил заместитель прокурора Центрального района Виктор Шубич. — Ему предъявлено обвинение в тайном похищении имущества (краже), то есть в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 205 УК, санкция которой — вплоть до трех лет лишения свободы. Вину гражданин полностью признал, в содеянном раскаялся, причиненный потерпевшему ущерб добровольно возместил».
Сейчас минчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.