6 декабря 2025, суббота, 21:21
Джеймс Кэмерон пишет сценарий нового «Терминатора»

  • 6.12.2025, 20:45
Режиссер признался, что технологии развиваются очень стремительно.

Джеймс Кэмерон, снявший первого «Терминатора» более 40 лет назад, сообщил, что работает над сценарием нового фильма франшизы. Однако режиссер признается: технологии развиваются настолько стремительно, что соперничать с ними в вымысле становится все сложнее. Об этом он рассказал порталу Gizmodo.

Режиссер подтвердил, что у него уже есть «стопка заметок» для сценария, однако работа продвигается с трудом. Причина не в отсутствии идей, а в том, что современная действительность сама по себе напоминает кино.

— Это сложно, должен вам сказать. Научная фантастика догнала и фактически ошеломляет нас в данный момент, — отметил Джеймс Кэмерон. — Мы живем в научно-фантастическом мире, и нам буквально приходится иметь дело с проблемами, которые раньше существовали только в книгах и фильмах. Теперь мы проживаем это в реальности.

Кинематографист с сожалением констатировал, что повторить эффект своего провидческого успеха 1984 года сейчас практически невозможно.

— Я никогда не буду таким провидцем, каким был в 1984 году, потому что не думаю, что кто-то знает, что произойдет через год или два. Но я, по крайней мере, хочу обезопасить себя, заглянув на пару лет вперед, — пояснил режиссер.

Джеймс Кэмерон планирует с головой уйти в писательскую работу над проектом после того, как закончит маркетинговую кампанию своего нового фильма «Аватар: Огонь и пепел».

Напомним, в «Терминаторе 2: Судный день» Кэмерон представил мир, где искусственный интеллект стал настолько могущественным, что дал отпор человечеству. А в недавнем интервью режиссер признался, что его пугают его возможности. «Если перейти на другой конец спектра, то там есть генеративный ИИ, который может создать персонажа, — продолжил он. — Они могут создать актера. Они могут придумать игру с нуля, используя текстовые подсказки. Нет. Это меня ужасает. Все наоборот. Это именно то, чего мы не делаем».

В то же время, по мнению Кэмерона, искусственный интеллект не может создать что-то новое. «Модели… обучаются на всем, что когда-либо было сделано раньше. Его нельзя обучить на том, чего никогда не было. Поэтому вы, по сути, будете видеть, как все человеческое искусство и человеческий опыт помещаются в блендер, и вы получите что-то среднее из этого. Поэтому вы не можете иметь уникальный жизненный опыт этого отдельного сценариста и его причуды. Вы не найдете особенностей конкретного актера», цитирует создателя фильмов The Guardian.

