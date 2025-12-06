Бусы для вождя 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

6.12.2025, 21:06

Возмущению «зетников» не было предела.

«Сам премьер-министр Моди приехал встречать Путина. Это было решение, которое было принято внезапно, мы о нем не знали».

Пресс-Песков, а за ним и вся госпропаганда в восхищении - Моди лично встретил в аэропорту «великого геополитика»! А потом Путин проехался с ним в одном лимузине, ну, прям как с Трампом по Анкориджу. Не иначе, очередной рывок! И прорыв!

По словам главного пургоносца, «видение будущего планеты у России и Индии во многом сходится!»

Точно! Главное, в чем оно сходится, что катастрофой 24 февраля «величайший геостратег современности» поставил свою отсталую страну в такую кабальную одностороннюю, невыгодную и опасную экономическую (а во многом уже и военно-политическую) зависимость от стран т.н. глобального Юга, что никакому врагу России никогда и не снилось.

Главным образом, от Китая, а также от Индии, которые получили возможность скупать российские энергоресурсы по дешевке. Плюс еще легче и быстрее в рамках безальтернативного для Москвы ВТС докопировать то немногое постсоветское, что еще не успели. И одновременно использовать Россию на «украинском фронте» в качестве прокси-силы против США и Запада в своих геополитических, тарифных и прочих противостояниях.

Взамен они уверяют Путина в «дружбе». Жмут руки на ШОСах и БРИКСах. Поддакивают по теме «борьбы с неоколониализмом», которую сами двигают у себя во внутреннеполитических целях. Периодически приоткрывают ему заднюю калитку для обхода западных санкций (продолжения военной кампании в Украине).

Согласно исследованию Института развивающихся стран Банка Финляндии, цены на китайские товары военного назначения для РФ выросли на 87%, а для других стран на 9%.

И у грозящего Тайваню товарища Си, и у националиста Моди, которые и игры ведут собственные с США, и друг другу не доверяют, отлично, дружно получается юзать бункерного дедушку, загнавшего в изоляцию от развитого мира себя и страну.

Ради такого и в аэропорт приехать не зазорно - подарить стеклянные бусы, устроить танцы с бубнами, расстелить красную дорожку.

И ведь это очевидно даже многим недалеким российским турбопатриотам.

На недавнем VII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме глава «Роснефти» Сечин уже прямо назвал Россию «энергетической миской риса», которую Китай держит в своих руках, заявив о готовности стать сырьевым придатком КНР в этом противостоянии:

«Россия располагает уникальной ресурсной базой и готова использовать ее для обеспечения Китая, который за счет российских энергоресурсов достигает собственных стратегических целей».

По словам Сечина, Китай с начала СВО неплохо сэкономил за счет покупки нефти у России с дисконтом:

«Благодаря более высокой эффективности закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой совокупный экономический эффект для Китая, начиная с 2022 года, составляет порядка $20 млрд».

Возмущению zетников не было предела. Как будто стало откровением, что после 24 февраля для Пекина стало еще выгоднее использовать Россию как «бензоколонку», качая из нее нефть, газ, воду, уголь, лес, металлы. Что он рассматривает ее как рынок сбыта своих товаров, а не как равноправного партнера.

Срочно всем замполитам армии!

- Братцы, за что кровь льем?

- За сырьевую базу для Китая!

- Ура, товарищи! - написал военкор Живов.

Сечин откровенен: РФ готова стать «ресурсной базой» (сырьевым придатком) промышленного Китая. Впервые это сказано на таком уровне и так прямо, - возмутился z-писатель Калашников

Есть, впрочем, мнение, что, мол, это такой сигнал Трампу и Ко из Кремля. Не пойдете навстречу нашим хотелкам по Украине, окончательно ляжем под Китай в вашем будущем военно-экономическом противостоянии с ним.

Хотя звучит это не менее жалко и убого для «великого геополитика», чья пропаганда продолжает пускать плебсу пыль в глаза красными дорожками, «прорывом изоляции», формированием антизападной коалиции, импортозамещением, успехами в экономике и великими победами на Донбассе.

