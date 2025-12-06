Грядут важные новшества в белорусских автошколах 6.12.2025, 21:16

Обучение может стать более длительным и дорогим.

Подготовка к получению водительских прав в Беларуси в ближайшем будущем может стать более длительной и дорогостоящей. Как стало известно, власти рассматривают возможность существенного увеличения количества обязательных практических часов в автошколах.

Такие меры планируются в ответ на низкий процент сдачи экзаменов с первой попытки, о чем сообщила государственная газета «Рэспубліка».

В ГАИ подтверждают, что лишь около трети кандидатов успешно проходят практический экзамен с первого раза. Профильные ведомства решили, что для исправления ситуации необходимо увеличить объем практического вождения с нынешних 50 до 70 часов.

«Рассматривается возможность… более активного внедрения интерактивных тренажеров, чтобы повысить качество реальных навыков вождения и снизить число повторных попыток на экзаменах», — отмечает издание.

Основные финансовые последствия лягут на учащихся автошкол. Эксперты, опрошенные газетой, указывают, что «усиление программы почти наверняка повлечет за собой рост стоимости обучения».

«Тем, кто планирует поступать в автошколу в ближайшие месяцы, стоит быть готовыми к возможному изменению цен», — предупреждает «Рэспубліка».

Сейчас стоимость курсов варьируется от 1200 белорусских рублей (около 400 долларов) в регионах до 2200 рублей (около 685 долларов) в Минске. К этой сумме необходимо добавить расходы на медицинскую справку (35–60 рублей), государственные пошлины, учебные материалы, а также частые затраты на дополнительные занятия и пересдачи.

Как показывают обсуждения в соцсетях, общие расходы на получение прав с учетом всех пересдач могут достигать 4 тысяч рублей.

В ГАИ низкий процент успеха на экзаменах объясняют стрессом, невнимательностью и, прежде всего, недостатком реального опыта за рулем.

Инструкторы советуют будущим водителям тщательнее подходить к выбору типа трансмиссии (механика или автомат) в зависимости от личных нужд, а перед экзаменом — брать пробные уроки у сторонних специалистов для независимой оценки навыков. Это, в свою очередь, также увеличивает общие затраты на подготовку.

Остается вопрос, сможет ли ожидаемая реформа радикально исправить ситуацию. Помогут ли дополнительные 20 часов?

Возможно, ГАИ и автошколам стоит комплексно пересмотреть подходы к подготовке водителей — изучить опыт других стран, проанализировать статистику аварийности, сложность экзаменов и, самое главное, содержание учебных программ и критерии оценки.

