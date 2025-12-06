Зрелищное попадание ракеты IRIS-T в российский Shahed показали на видео
- 6.12.2025, 21:47
Воздушная атака была отбита сегодня ночью.
6 декабря Россия нанесла очередной массированный ракетно-дроновый удар по Украине, подразделения противовоздушной обороны Воздушного командования «Запад» сумели сбить 13 крылатых ракет противника и 39 ударных БПЛА.
Эпизод работы боевой обслуги ЗРК IRIS-T SLS, полученного от Германии, продемонстрировали в Сети.
На видео, опубликованном в Telegram-канале «Украина 365», можно увидеть момент запуска ракеты, которая поражает в небе российский Shahed-136/«Гербера».
«Это пятый, цель уничтожена, 6 декабря 05:52», - подчеркнул военный ВСУ за кадром.
Как сообщили в ВС ВСУ, во время ночной атаки в общем удалось уничтожить 585 БПЛА типа Shahed/«Гербера» и иных моделей, 29 крылатых ракет и 1 баллистическую ракету.