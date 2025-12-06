«Отправила подарок, а она удалила страницу» 6.12.2025, 21:58

Белорусы жалуются на обман при участии в инициативе «Тайный Санта».

В преддверии зимних праздников в социальных сетях набирает популярность игра «Тайный Санта». Незнакомые люди договариваются обмениваться подарками, чтобы создать новогоднее настроение. Однако для некоторых белорусов участие в таких активностях в этом году обернулось разочарованием: отправив посылки, они столкнулись с блокировками, а в некоторых случаях с обманом.

«Зеркало» почитало обсуждения в сети Threads.

Некоторые пользователи, решившие порадовать незнакомцев, признаются, что их ожидания не оправдались. Мама из Гродно рассказала, как отправила подарок чужому ребенку, надеясь, что и ее дочь взамен тоже получит сюрприз.

— Но ничего нет. Возможно, кто-то отправит ближе к Новому году, а может, и нет. Зато я порадовала мальчишку и его маму, мне было абсолютно не жалко денег, но хотелось, чтобы дочуля тоже что-то получила, — делится женщина.

В комментариях другие пользователи ответили, что также сталкивались с похожим: «Аналогичная ситуация. Обидно за вас».

В некоторых случаях речь идет не просто о необязательности, а о намеренном обмане. Одна из пользовательниц рассказала о таком опыте.

— Отправила подарок девушке, она забрала, обещала скинуть код [для получения ответного подарка], а сегодня страницы все удалены, переписка в Telegram тоже, — возмущается пострадавшая. — Мне не жалко, и я от чистого сердца выбирала подарок, но в душе теперь так муторно.

В комментариях выяснилось, что, вероятно, эта же женщина обманула и других. В ветке обсуждения этой темы сообщили: «Instagram ей вчера удалили из-за большого количества жалоб».

Организаторы подобных активностей подтверждают печальную статистику. Одна из девушек, проводившая такую акцию, написала:

— Из 20 участников восемь не выслали подарки и просто пропали. С тех пор я не верю в такие мероприятия.

Случаются накладки и при личных договоренностях. Мастерица, создающая куклы, договорилась об обмене с другой ремесленницей: подарок за тарелочки. Она приготовила сюрприз и пыталась встретиться в Минске, чтобы передать его лично, но коллега просто перестала читать сообщения, хотя продолжала постить сторис.

Отметим, что участие в подобных акциях в соцсетях создавать риски для безопасности. Договариваясь об обмене, пользователи часто оставляют свои личные данные в открытом доступе. В ветках обсуждений можно встретить реальные имена, фамилии и адреса (часто это адреса пунктов выдачи заказов маркетплейсов, но иногда и домашние). Публикация такой информации делает людей уязвимыми для мошенников и сталкеров.

