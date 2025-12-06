СМИ: США увеличат поставки оружия в Украину к Рождеству 6.12.2025, 22:11

В Вашингтоне сделали заявление.

На фоне намерений США дистанцироваться от НАТО после 2027 года, в Вашингтоне заявили о том, что поставки оружия в Украину увеличатся до Рождества.

Это подчеркивает планы Штатов вооружать Киев даже несмотря на перераспределение внутреннего бремени в НАТО, пишет Kyiv Post.

«Поддержка Украины сохраняется, но Европа должна быть готова к НАТО, в котором Соединенные Штаты больше не будут автоматически первыми реагировать», – заявил изданию высокопоставленный западный чиновник, знакомый с ходом переговоров.

Ранее Пентагон предупредил европейских партнеров о том, что хотя военная помощь Киеву, как ожидается, увеличится, Вашингтон больше не будет поддерживать обычные оборонные системы НАТО после 2027 года. Эту информацию Kyiv Post подтвердили три осведомленных источника.

«Вашингтон говорит Европе, что эпоха доминирования США в НАТО заканчивается — и сроки определены», – сказал журналистам европейский дипломат, имя которого не указывается.

Американское оборонное ведомство поставило ультиматум: если к 2027 году Европа не создаст возглавляемую Европой структуру НАТО, США готовы полностью отказаться от ключевых процессов планирования, включая Модель сил НАТО (NFM) и Процесс оборонного планирования НАТО (NDPP).

Сейчас американцы еще задействованы в этих процессах, чтобы помочь переходу Европы под контроль.

«После 2027 года, по словам одного из официальных лиц, Европе придется «разбираться», не принимая участие США как данность», – отмечает ресурс.

Пока что серьезных изменений в структуре войск США в Европе не планируется. Пентагон сократит число высокопоставленных американских офицеров в командной структуре НАТО, открыв эти руководящие должности для европейцев.

Однако Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе (SACEUR) остается американским, сохраняя центральный элемент военной архитектуры НАТО.

