«Я умираю»: Кадыров дрожащим голосом обратился к украинцам 6.12.2025, 22:24

4,158

Глава Чечни с трудом говорил и выглядел одутловато и болезненно.

Рамзан Кадыров, чье состояние здоровья явно ухудшилось, после долгого отсутствия появился на публике. Он собрал заседание, чтобы лично озвучить угрозы Украине в связи с ударом БПЛА по бизнес-центру в Грозном.

Кадры были опубликованы на официальном канале Рамзана Кадырова в Telegram вечером 5 декабря, сообщает «Украина 365».

Глава Чечни изъявил желание встретиться с украинцами «один на один, лицом к лицу» и требовал назвать локацию для этой встречи.

Судя по опубликованному видео, Кадыров сильно ослабел в последнее время: глава Чечни с трудом говорил и снова выглядел одутловато и болезненно.

«Мы призываем - определите место… Давайте локацию! Мы готовы воевать… Через 2-3 дня увидите, ответ будет хорошим. Ждите «подарок» от меня лично», - сказал Кадыров.

После этого он перешел на чеченский язык.

Российское издание «Верстка» подтвердило плохое состояние главы Чечни. Источники утверждают, что в последнее время он «слег». Уже нет сомнений в том, что Кадыров тяжело болен. Есть несколько версий, какой именно у него диагноз. Политтехнолог Станислав Белковский, имеющий связи в высшем руководстве РФ, утверждает, что у Кадырова онкология. По другой версии, у него диагностирован некроз поджелудочной железы. Сам глава Чечни эти слухи категорически отвергает.

Важно уточнить, что Украина не взяла на себя ответственность за удар по «Грозный-Сити». Учитывая слабое состояние и положение Кадырова, нельзя исключать, что атака могла быть внутренними разборками.

