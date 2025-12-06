закрыть
6 декабря 2025, суббота
Продажи белорусского бензина в России резко выросли

  • 6.12.2025, 22:28
Продажи белорусского бензина в России резко выросли

Появились данные за начало декабря.

В первые пять дней декабря продажи белорусского бензина на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже увеличились более чем в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национального биржевого ценового агентства.

За это время было реализовано 5,04 тысяч тонн топлива, поставленного белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, сообщает MK.ru. Хотя в течение недели объемы продаж постепенно сократились, общий показатель существенно превзошел прошлогодний уровень.

Кроме того, 5 декабря почти по всем направлениям поставок наблюдался рост объемов продаж – после того как днем ранее поставщики не смогли полностью реализовать запланированные объемы.

Напомним, что в октябре объем железнодорожных отгрузок бензина на российский рынок вырос на 9,3%, превысив 55,5 тысяч тонн. Однако транзитные железнодорожные доставки автобензинов с белорусских НПЗ для экспорта через российские порты в октябре сократились по сравнению с августом на 29% – до 103,6 тысяч тонн.

