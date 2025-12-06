Хирургу Киркорова предлагали деньги за «часть тела» артиста
- 6.12.2025, 22:47
В клинику позвонили во время операции.
Российский хирург Тимур Хайдаров рассказал о том, ему предлагали деньги за «кусочек Киркорова».
В частности, как пишут российские СМИ, Хайдаров рассказал, как однажды ему предложили продать жир певца-путиниста Киркорова.
«Шутки шутками, но когда оперировали Киркорова, нам в клинику позвонили и попросили продать его жир!» — рассказал он.
В марте 2023 года Филипп Киркоров прошел коррекцию позвоночника и прессотерапию с использованием специального аппарата, также Хайдаров откачал ему 30 литров жира.
При этом певец опроверг слухи о том, что делал операцию на лице. Киркоров объяснял, что хочет поддерживать свое тело в тонусе, чтобы «не терять товарный вид».