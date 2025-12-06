Россия осталась без единственного космодрома для запуска космонавтов 6.12.2025, 23:08

Это затронет и Беларусь.

Телеканал RTVI сообщил, что Россия осталась без площадки для запуска космонавтов как минимум на девять месяцев, а вероятнее — на полтора-два года или даже больше. Причиной стала авария на арендуемом РФ у Казахстана космодроме Байконур. Это повлияет и на планы запустить на орбиту еще одну белорусскую космонавтку, пишет «Телеграф».

По данным источников телеканала, «Роскосмос» рассматривает три плана действий после повреждения площадки №31 на Байконуре в результате одного из запусков. Металлическая платформа — кабина обслуживания — была повреждена рухнувшей на нее металлической конструкцией.

Самый оптимальный вариант для российского космического агентства — найти «донорскую платформу». Это маловероятно, но возможно. Подобная конструкция могла сохраниться еще с советских времен.

Но даже в этом случае пуски, причем только грузовые, можно будет возобновить лишь через 9–12 месяцев. «В советское время все делали с запасом, может, где-то она лежит — кто знает? Эта конструкция большая и тяжелая, быть может, ничего в запасе и нет. Новые платформы могут отличаться в деталях: на Куру и Восточном — немного иной тип стартового комплекса, там есть вертикальная конструкция и различные технологические отличия», — объяснил собеседник RTVI.

Если запасной платформы не найдется, российские инженеры могли бы попытаться создать упрощенную и облегченную конструкцию. Однако на это также ушло бы 8–12 месяцев, а запускать космонавтов с нее нельзя.

При этом, по мнению собеседников телеканала, самый реалистичный сценарий предполагает, что ремонт стартовой площадки займет от полутора до двух лет.

При самом негативном развитии событий «Роскосмос» может отказаться от пилотируемых запусков с Байконура и попытаться перенести их на российский космодром Восточный. Но есть проблема: он не приспособлен для запусков пилотируемых ракет, только для грузовых.

«В пессимистичном сценарии сроки ремонта 31-й площадки могут растянуться на несколько лет: решения по ней начинают увязываться с общей стратегией перехода к запускам с Восточного и с проектом станции РОС. То есть они фактически зависят от того, насколько государство готово и дальше инвестировать в Байконур», — полагает источник.

Впрочем, у «Роскосмоса» и NASA есть договор о взаимных запусках совместных экипажей на МКС. Это значит, что теоретически Россия может просить США обеспечить доставку на орбиту своих космонавтов.

Однако планы по запуску еще одного белорусского космонавта на МКС, возможно, подошли к концу или, как минимум, будут отложены на неопределенный срок.

