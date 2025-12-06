Стало известно, о чем Зеленский два часа говорил с советниками Трампа 6.12.2025, 23:29

Посол Украины в США раскрыла подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня двухчасовой разговор с советниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали территориальный вопрос и гарантии безопасности.

Об этом сообщает Axios.

По словам источника, знакомого с содержанием телефонного разговора, обсуждение территориального вопроса было сложным.

Как известно, Россия в рамках мирного плана по-прежнему требует от Украины вывести войска из Донбасса. Но США, как рассказал второй источник, пытаются разработать новые идеи для решения этой проблемы.

Вторым ключевым вопросом были гарантии безопасности США для Украины. Один из источников сообщил, что стороны достигли значительного прогресса и близки к сделке. Но пока предстоит еще проделать дополнительную работу, чтобы обе стороны одинаково трактовали проект гарантий безопасности.

«Основные сложные вопросы катаются территориальных вопросов и гарантий безопасности. Мы стремимся обеспечить реалистичность, справедливость и устойчивость согласованных решений», - сказала в интервью изданию посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Теперь, как ожидается, секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов вернутся из Майами в Европу и в понедельник проведут брифинг для Зеленского в Лондоне, чтобы обсудить предложения США.

«Нам нужно взять все проекты и провести мозговой штурм», - сказал Axios неназванный украинский чиновник.

Дальнейшие переговоры и встречи с Уиткоффом и Кушнером ожидаются позже на этой неделе (вероятно, имеется ввиду, на следующей неделе).

«Переговоры будут проложены, и личные встречи имеют решающее значение», - сообщила Стефанишина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com