«Тогда Путин поймет, что проиграл войну» 7.12.2025, 1:09

Генерал США озвучил сценарий.

Западные СМИ пишут, что Путин решил продолжать войну на истощение, захватывая незначительные территории, но не имея возможности достичь стратегической победы. Пока глава Кремля думает, что Запад отступит или окажется недостаточно сильным, чтобы ему противостоять, то вероятность того, что он согласится на прекращение войны, нулевая.

Такое мнение в интервью «24 Каналу» высказал генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес, объяснив, что у российского диктатора нет стимула прекращать войну, но он мог бы у него возникнуть при определенных условиях.

Как должны были бы действовать США и Европа?

Стимул садиться за стол переговоров появился бы у Путина при условии, если бы США заявили, что собираются помочь Украине и дать все, что ей нужно, и действительно бы использовали свои рычаги влияния. Или, как отметил Ходжес, если бы Великобритания, Германия, Франция, Польша, Финляндия и другие европейские страны заявили бы, что в их интересах остановить Россию, и предоставили бы Украине экономическую помощь, использовали бы замороженные российские активы, вели бы жесткую санкционную политику в отношении страны-агрессора.

«Только тогда Путин начал бы задумываться над тем, что возможно он не выиграет. Кроме того, то, что Украина делает с российской нефтегазовой сферой, тоже важная часть давления. Если это продолжится, то я предполагаю, что России будет очень трудно вести войну в следующем году», – озвучил Ходжес.

По словам генерала-лейтенанта США в отставке, экономически Россия не может поддерживать эту войну вечно. Ходжес отметил, что если бы Штаты рассуждали стратегически, то нашли бы способ поставлять нефть и газ Китаю, Индии из других источников, чтобы заменить то, что эти страны получают от России.

Это ее спасательный круг. То, что удерживает России на плаву – это закупка ее нефти и газа Китаем и Индией. Поэтому ликвидация этого через военные действия и экономические меры будет лучшим способом усилить давление на Владимира Путина,

– убежден Ходжес.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com