В Беларуси из-за недвижимости разыгралась семейная драма с неожиданным финалом 7.12.2025, 2:55

Белорус случайно узнал, что родственники лишили его доли квартиры.

Семейный спор вокруг старой родительской квартиры неожиданно вскрыл, что белоруса незаконно лишили доли. Вернуть ее удалось только через суд, сообщается на сайте Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

Беларус оказался втянут в семейный конфликт. Его родная сестра подала в суд, требуя признать, что он и его дочь утратили право жить и пользоваться некогда родительской квартирой, где они прописаны. Сестра утверждала, что квартира принадлежит ей одной, а брат с племянницей много лет там не появляются, коммуналку не платят и вообще давно живут в доме его жены.

Когда адвокат начала разбираться, выяснилось, что мужчина ранее проживал и прописан в этой квартире с 1985 года. О том, что собственницей стала сестра, он узнал только после того, как получил копию ее иска. Никаких документов о ее праве собственности он до этого не видел — сестра об этом не говорила.

Из запрошенных адвокатам документов стало ясно, что в 2000 году их отец приватизировал жилье, использовав при этом в том числе жилищную квоту сына — героя этой истории. А уже после приватизации отец подарил квартиру дочери. Но в процессе дарения никто не учел, что сын тоже участвовал в приватизации и фактически приобрел долю в квартире. Он не давал согласия ни на отказ от этой доли, ни на дарение всей квартиры сестре. Более того, в договоре дарения даже не было указано, что он сохраняет право проживания как участник приватизации.

Адвокат подготовила встречный иск: признать договор дарения ничтожным, регистрацию права — недействительной и официально закрепить долю мужчины в собственности на квартиру. Сестра категорически все отрицала и даже пыталась заявить, что брат «опоздал» со своим иском и срок давности истек.

Суд первой инстанции полностью отказал сестре в ее требованиях. Судья признал, что у брата действительно была доля, которую никто не мог отнять без его согласия, а сама сделка дарения нарушала закон. Поэтому ее признали ничтожной, государственную регистрацию отменили, а мужчине официально вернули его долю в квартире.

Сестра попыталась оспорить решение в апелляции, но областной суд оставил все без изменений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com