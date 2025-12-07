Видео с королевой Тайланда перед Бангогским марафоном собрало 2.8 млн просмотров за несколько часов 7.12.2025, 4:05

Королева появилась с двукратным олимпийским чемпионом из Кении.

В сети завирусилось видео с прибытием королевы Тайланда Сутхиды Вачиралонгкорн, которая вместе со двукратным олимпийским чемпионом из Кении Элиудом Кипчоге приняла участие в Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025. За считанные часы ролик набрал около 2.8 миллиона просмотров, привлекая внимание миллионов пользователей по всему миру, пишет OBOZ.UA.

В кадре 47-летняя женщина вышла из скромного буса в сопровождении немногочисленной охраны, которая стоя на коленях расстелила перед авто красную дорожку. Ее встретил Кипчоге. После знаменитостью вместе ушли в отель.

Королева Сутхида официально дала старт полумарафону на дистанции 21.1 км, после чего сама вышла на дистанцию вместе с Кипчоге.

Ее Величество преодолела маршрут по центру Бангкока за 2 часа 13 минут 40 секунд, участвуя в массовом мероприятии, собравшем около двадцати тысяч бегунов со всего мира. Затем королева открыла десятикилометровую гонку и вручила трофеи победителям, завершив программу церемонией на Санам Луанг.

Отдельное внимание зрителей привлекло время прохождения дистанции. В профессиональном женском полумарафоне мировые лидеры показывают результаты около 1 часа 8 минут, элитные участницы крупных международных стартов обычно укладываются примерно в 1 час 15 минут, тогда как массовые любительницы преодолевают дистанцию заметно медленнее.

Сутхида Вачиралонгкорн является королевой Таиланда с 2019 года.

Она родилась в 1978 году, получила гражданское образование, несколько лет работала стюардессой, затем поступила на военную службу и со временем возглавила подразделение личной охраны будущего монарха, достигнув звания генерала.

После женитьбы в 34 года на 67-летнем короле Махе Вачиралонгкорне она получила королевский титул и стала одной из наиболее заметных представительниц современной тайской монархии.

