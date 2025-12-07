Пробуждение за пять минут: как просыпаться с удовольствием 7.12.2025, 6:07

Держите будильник подальше от кровати.

Проснуться вовремя, в хорошем настроении и самочувствии — крепкая база для хорошего дня. Pink выбрал несколько советов из книги «Магия утра для влюбленных», которые помогут получать удовольствие от утра, даже если вы стопроцентная сова, пишет РБК.

Первая минута: четко сформулируйте свои намерения перед сном

Еще с вечера запрограммируйте себя на правильные мысли при пробуждении. Вспомните, как вам трудно заснуть накануне желанного события, будь то отпуск или день рождения. Но тем не менее, как только утром будильник подает первый сигнал, вы тут же вскакиваете с постели в предвкушении приятного дня. Все потому, что накануне вы заснули с позитивными мыслями. Бывает и наоборот: если перед сном в голове вертелись мысли о том, какой сложный будет завтра день, то первые мысли утром будут только о том, как вы хотите спать и не хотите встречать этот день. Поэтому возьмите за правило заботиться о своем легком пробуждении перед сном: формулируйте в мыслях позитивные ожидания и намерения относительно следующего дня.

Вторая минута: держите будильник подальше от кровати

Вы наверняка слышали об этом совете. И возможно, до сих пор им не воспользовались. Услышав будильник в другом конце спальни, вы непременно должны будете встать с постели и дойти до него, чтобы выключить. Движение тела создаст энергию, и прогнать сон будет намного проще. Если же держать будильник в зоне досягаемости, то выключить его не составит труда, как и снова провалиться в сон. Некоторые медики утверждают, что, снова задремав после пробуждения, мы часто погружаемся в более глубокую фазу сна, а значит, начать день бодрым будет сложнее.

Третья минута: почистите зубы

Едва поднявшись с кровати, отправляйтесь чистить зубы. Это очевидный совет (кто из нас не чистит зубы с утра?), но и в нем есть свое рациональное зерно: первые минуты после сна нужно делать что-то на автопилоте, знакомое организму, помогая телу проснуться. После того как ощутите во рту свежесть зубной пасты, самое время приступить к следующему шагу.

Четвертая минута: выпейте стакан воды

Не все придерживаются этой привычки, но большинству она идет на пользу. После 6–8 часов сна организм обезвожен. Восстановите водный баланс после ночного отдыха, и организм получит необходимые жизненные силы. Довольно часто, когда человек чувствует усталость — не только утром, — ему на самом деле нужно попить воды, а не поспать.

Пятая минута: оденьтесь или примите душ

Здесь допустимы два варианта развития событий. Первый заключается в том, чтобы одеться в спортивную одежду и приступить к зарядке либо отправиться на пробежку. Второй вариант предполагает сначала отправиться в душ. Это отличный способ взбодрить тело и разум и подготовить его к рабочему дню.

Эти пять этапов помогают быстро набрать обороты, благодаря чему вы буквально за несколько минут становитесь бодрым. Проверьте на себе: если целенаправленно начинать свое утро в правильном настрое, то поддерживать легкое и приятное состояние целый день будет намного легче.

