Макрон сообщил Зеленскому о важных решениях после переговоров в Китае2
- 7.12.2025, 8:46
- 5,628
Подробности.
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский обсудили международные меры деэскалации и прекращения огня, координируя усилия с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Франции Эммануэла Макрона в сети Х.
Франция нацелена на сотрудничество со всеми сторонами конфликта с целью выработки мер деэскалации и введения прекращения огня. Во время телефонного разговора Эммануэль Макрон поделился с Владимиром Зеленским результатами своих международных переговоров, включая встречи в Китае, подчеркнув готовность страны к конструктивному взаимодействию для стабилизации ситуации.
Международная координация и будущие встречи
Французский лидер напомнил, что в понедельник, 8 декабря, запланирована встреча в Лондоне с участием Владимира Зеленского, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца.
Франция рассматривает участие европейских государств как ключевой фактор в достижении справедливого и устойчивого решения, направленного на прекращение военных действий и восстановление мира в Украине.
Осуждение атак и поддержка Украины
Макрон также осудил ночные удары Российской Федерации по украинским городам и выразил солидарность с гражданами Украины, подтверждая приверженность Франции международным усилиям по защите безопасности и стабильности в регионе.
Макрон сообщил Зеленскому о важных решениях после переговоров в Китае
Напоминаем, что в понедельник, 8 декабря, президент Украины Владимир Зеленский отправится в Лондон для встречи с европейскими лидерами — премьер-министром Великобритании Кира Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, чтобы обсудить ключевые вопросы международной координации и поддержки Украины.