Сикорский поставил на место Маска после его призывов «ликвидировать ЕС»2
- 7.12.2025, 8:55
- 6,950
Глава МИД Польши ответил американскому миллиардеру.
Американский миллиардер Илон Маск призвал к ликвидации Европейского Союза на фоне штрафа, который вынесла Еврокомиссия в отношении его соцсети Х.
«ЕС следует ликвидировать, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять интересы своих народов», – написал он.
Не остался в стороне и секретарь Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Политик из страны-оккупанта эту идею поддержал комментарием «Именно так».
Впоследствии Маск опубликовал еще одно сообщение с провокационным вопросом: «Сколько времени осталось до исчезновения ЕС?».
Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил американскому миллиардеру, «послав» его на Марс: «Поезжай на Марс. Там нет цензуры на нацистские приветствия».
Штраф для соцсети Х
Напомним, 5 декабря мы писали о том, что соцсеть Х (ранее Twitter), которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, получила крупный штраф от Еврокомиссии. Речь идет о 120 миллионах евро.
Штраф выписали за нарушение закона Европейского Союза о модерации контента. Весомую роль в вопросе сыграли и так называемые «синие галочки», которые в соцсетях обозначают верифицированные профили. После выкупа Twitter Маском такую галочку смог получить каждый желающий – достаточно было просто ее оплатить. И это вводило пользователей в заблуждение.
Также Еврокомиссия заявила, что сеть препятствовала предоставлению аналитикам доступа к данным и не смогла должным образом организовать хранилище рекламы.