Сикорский поставил на место Маска после его призывов «ликвидировать ЕС» 2 7.12.2025, 8:55

6,950

Радослав Сикорский

Фото: Getty images

Глава МИД Польши ответил американскому миллиардеру.

Американский миллиардер Илон Маск призвал к ликвидации Европейского Союза на фоне штрафа, который вынесла Еврокомиссия в отношении его соцсети Х.

«ЕС следует ликвидировать, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять интересы своих народов», – написал он.

Не остался в стороне и секретарь Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Политик из страны-оккупанта эту идею поддержал комментарием «Именно так».

Впоследствии Маск опубликовал еще одно сообщение с провокационным вопросом: «Сколько времени осталось до исчезновения ЕС?».

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил американскому миллиардеру, «послав» его на Марс: «Поезжай на Марс. Там нет цензуры на нацистские приветствия».

Штраф для соцсети Х

Напомним, 5 декабря мы писали о том, что соцсеть Х (ранее Twitter), которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, получила крупный штраф от Еврокомиссии. Речь идет о 120 миллионах евро.

Штраф выписали за нарушение закона Европейского Союза о модерации контента. Весомую роль в вопросе сыграли и так называемые «синие галочки», которые в соцсетях обозначают верифицированные профили. После выкупа Twitter Маском такую галочку смог получить каждый желающий – достаточно было просто ее оплатить. И это вводило пользователей в заблуждение.

Также Еврокомиссия заявила, что сеть препятствовала предоставлению аналитикам доступа к данным и не смогла должным образом организовать хранилище рекламы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com