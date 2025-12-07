Трамп предупредил Путина на примере Мадуро

Трамп предупредил Путина на примере Мадуро2
7.12.2025
Действия Вашингтона в отношении Венесуэлы — политический сигнал Москве.
Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице статью Дэвида Маркуса, опубликованную (Fox News), которая может послужить предупреждением для Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента США Дональда Трампа в сети Truth Social.
В материале говорится, что недавние шаги Вашингтона в отношении Венесуэлы могут служить политическим сигналом Москве.
Автор связывает усиление давления на Каракас с реакцией на продолжение российской агрессии против Украины.
Аргументы автора статьи
Маркус отмечает, что Трамп способен использовать стратегию влияния на государства, которые он называет «клиентами России», включая Венесуэлу, если Кремль и дальше будет пытаться вернуть контроль над Украиной.
По мнению автора, такой подход рассматривается как инструмент давления на российское руководство.
Геополитическая логика, описанная в публикации
В статье говорится: «Трамп понимает глобальную шахматную доску. Он знает, что прямой конфликт с Россией может привести к мировой войне, но «выбивание» государств-клиентов Кремля по периметру — допустимая игра, которая создает давление на центр этой доски. Трамп поставил Путина в чрезвычайно сложное положение. Если диктатор продолжит цепляться за свою фантазию вернуть себе всю Украину и восстановить СССР, он рискует тем, что США начнут подрывать его союзников и клиентов по всему миру».