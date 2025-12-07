Трамп предупредил Путина на примере Мадуро 2 7.12.2025, 9:09

Действия Вашингтона в отношении Венесуэлы — политический сигнал Москве.

Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице статью Дэвида Маркуса, опубликованную (Fox News), которая может послужить предупреждением для Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента США Дональда Трампа в сети Truth Social.

В материале говорится, что недавние шаги Вашингтона в отношении Венесуэлы могут служить политическим сигналом Москве.

Автор связывает усиление давления на Каракас с реакцией на продолжение российской агрессии против Украины.

Аргументы автора статьи

Маркус отмечает, что Трамп способен использовать стратегию влияния на государства, которые он называет «клиентами России», включая Венесуэлу, если Кремль и дальше будет пытаться вернуть контроль над Украиной.

По мнению автора, такой подход рассматривается как инструмент давления на российское руководство.

Геополитическая логика, описанная в публикации

В статье говорится: «Трамп понимает глобальную шахматную доску. Он знает, что прямой конфликт с Россией может привести к мировой войне, но «выбивание» государств-клиентов Кремля по периметру — допустимая игра, которая создает давление на центр этой доски. Трамп поставил Путина в чрезвычайно сложное положение. Если диктатор продолжит цепляться за свою фантазию вернуть себе всю Украину и восстановить СССР, он рискует тем, что США начнут подрывать его союзников и клиентов по всему миру».

