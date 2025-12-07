закрыть
ВСУ освободили населенный пункт Тихое

  • 7.12.2025, 9:31
  • 1,624
ВСУ освободили населенный пункт Тихое
Фото: АрміяInform

Оккупантов выбили.

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать временно оккупированные врагом территории. На этот раз хорошая весть пришла от военных из села Тихое что на Днепропетровщине.

Видео было опубликовано в Facebook бойцами 67 отдельной механизированной бригады. Также был освобожден населенный пункт Отрадное.

Отмечается, что в ходе слаженных и четких действий, грамотного планирования и отважной реализации, бойцы 67 отдельной механизированной бригады выбили врага из Тихого и зачистили село от оккупантов.

«Официально заявляем: по состоянию на 6.12.2025 населенный пункт Тихое находится под контролем воинов 67 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины», – резюмировали удачную операцию военные.

