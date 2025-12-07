Дроны ударили по российскому Энгельсу: местная нефтебаза в огне 3 7.12.2025, 9:40

2,510

иллюстративное фото

В городе также расположен стратегический аэродром.

В ночь на 7 декабря ударные беспилотники атаковали российский город Энгельс Саратовской области, где расположен один из аэродромов, с которого взлетают российские истребители и бомбардировщики, атакующие Украину ракетами.

Местные жители утверждают, что БПЛА поразили местную нефтебазу, пишет телеграм-канал «Exilenova+».

«Энгельс, Саратовская область, местные жители сообщают, что горит нефтебаза», — говорится в подписи к видео, на котором зафиксирован момент атаки беспилотника.

Перед этим губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупреждал об угрозе БПЛА для региона.

«Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал Бусаргин.

Однако после того, как дроны ударили по Энгельсу, Бусаргин не делал новых заявлений.

На момент публикации материала украинская сторона также не комментировала атаки беспилотников по Саратовской области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com