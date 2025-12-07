Дроны ударили по российскому Энгельсу: местная нефтебаза в огне

Дроны ударили по российскому Энгельсу: местная нефтебаза в огне3
- 7.12.2025, 9:40
В городе также расположен стратегический аэродром.
В ночь на 7 декабря ударные беспилотники атаковали российский город Энгельс Саратовской области, где расположен один из аэродромов, с которого взлетают российские истребители и бомбардировщики, атакующие Украину ракетами.
Местные жители утверждают, что БПЛА поразили местную нефтебазу, пишет телеграм-канал «Exilenova+».
«Энгельс, Саратовская область, местные жители сообщают, что горит нефтебаза», — говорится в подписи к видео, на котором зафиксирован момент атаки беспилотника.
Перед этим губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупреждал об угрозе БПЛА для региона.
«Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал Бусаргин.
Однако после того, как дроны ударили по Энгельсу, Бусаргин не делал новых заявлений.
На момент публикации материала украинская сторона также не комментировала атаки беспилотников по Саратовской области.