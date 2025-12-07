Партизаны проникли в ключевой узел инфраструктуры оккупантов в Крыму
- 7.12.2025, 9:47
Собраны интересные данные по Севастопольской бухте.
Партизанское движение «АТЕШ» провело разведку в районе Севастопольской бухты, которая является ключевым узлом военно-логистической инфраструктуры Черноморского флота РФ.
Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».
«Наши агенты продолжают сбор информации о ключевых военно-логистических объектах в оккупированном Крыму. Севастопольская бухта остается главным центром инфраструктуры Черноморского флота РФ», - пишут партизаны.
По информации источников «АТЕШ», россияне установили в бухте боновые заграждения и затопили баржи для создания препятствий морским дронам. Также в районе постоянно дежурят катера ЧФ РФ, которые осуществляют патрулирование акватории.
Собранные данные уже переданы Силам обороны Украины для анализа и возможного использования в оперативных целях. Агенты движения продолжают следить за изменениями в зоне и уточнять информацию.