Партизаны проникли в ключевой узел инфраструктуры оккупантов в Крыму

  7.12.2025, 9:47
Собраны интересные данные по Севастопольской бухте.

Партизанское движение «АТЕШ» провело разведку в районе Севастопольской бухты, которая является ключевым узлом военно-логистической инфраструктуры Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

«Наши агенты продолжают сбор информации о ключевых военно-логистических объектах в оккупированном Крыму. Севастопольская бухта остается главным центром инфраструктуры Черноморского флота РФ», - пишут партизаны.

По информации источников «АТЕШ», россияне установили в бухте боновые заграждения и затопили баржи для создания препятствий морским дронам. Также в районе постоянно дежурят катера ЧФ РФ, которые осуществляют патрулирование акватории.

Собранные данные уже переданы Силам обороны Украины для анализа и возможного использования в оперативных целях. Агенты движения продолжают следить за изменениями в зоне и уточнять информацию.

