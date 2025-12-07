В Беларуси ввели новшества по расчету платежей за отопление жилья
- 7.12.2025, 9:53
- 3,542
Изменения заработали с 30 ноября этого года.
Министерство ЖКХ утвердило новый порядок расчетов за отопление в многоквартирных домах. Об этом сообщает портал коммунальной грамотности населения. Изменения заработали с 30 ноября этого года.
Министерство ЖКХ более четко прописало, как рассчитывается плата за отопление, если:
в квартирах стоят распределители тепла или индивидуальные счетчики,
а общий расход тепловой энергии дома определяется по групповому прибору учета — общедомовому.
Ранее такой порядок был описан менее формально и часто применялся по-разному в разных регионах. Теперь же установили единые условия для всех многоквартирных домов:
как распределяется общий объем тепловой энергии между квартирами,
как учитывается разница между показаниями распределителей/индивидуальных счетчиков и общедомового прибора,
какие данные используются для расчета платы.
Напомним, ранее с 1 октября в Беларуси ввели изменения по расчету и оплате жилищно-коммунальных услуг. Они затронули в том числе оплату электроэнергии, форму жировок. Также появились новшества для «тунеядцев».