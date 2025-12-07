В Беларуси ввели новшества по расчету платежей за отопление жилья 7.12.2025, 9:53

3,542

Изменения заработали с 30 ноября этого года.

Министерство ЖКХ утвердило новый порядок расчетов за отопление в многоквартирных домах. Об этом сообщает портал коммунальной грамотности населения. Изменения заработали с 30 ноября этого года.

Министерство ЖКХ более четко прописало, как рассчитывается плата за отопление, если:

в квартирах стоят распределители тепла или индивидуальные счетчики,

а общий расход тепловой энергии дома определяется по групповому прибору учета — общедомовому.

Ранее такой порядок был описан менее формально и часто применялся по-разному в разных регионах. Теперь же установили единые условия для всех многоквартирных домов:

как распределяется общий объем тепловой энергии между квартирами,

как учитывается разница между показаниями распределителей/индивидуальных счетчиков и общедомового прибора,

какие данные используются для расчета платы.

Напомним, ранее с 1 октября в Беларуси ввели изменения по расчету и оплате жилищно-коммунальных услуг. Они затронули в том числе оплату электроэнергии, форму жировок. Также появились новшества для «тунеядцев».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com