закрыть
7 декабря 2025, воскресенье, 10:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Крупный банк открыл ипотечный центр в Минске

  • 7.12.2025, 9:55
  • 1,220
Крупный банк открыл ипотечный центр в Минске

Что предлагают клиентам.

Белагропромбанк запустил в Минске свой первый ипотечный центр. Здесь клиенты могут пройти весь путь оформления кредита на жилье в одном месте. Напомним, подобный ипотечный центр также есть у «Беларусбанка».

Ипотечный центр объединяет ключевые услуги: консультации специалистов, подбор кредитов, помощь в подготовке документов и сопровождение сделки. То есть клиентам не нужно обращаться в разные подразделения банка, теперь все можно сделать в одном месте.

Исполнительный директор банка Валентина Юркова пояснила, что Минск стал пилотной площадкой: «Мы хотим поддержать клиентов, которые решают важный жилищный вопрос. Результаты работы центра будут внимательно изучены, и затем мы сможем внедрять наиболее эффективные практики в других городах».

Напомним, у «Беларусбанка» также есть ипотечный центр в Минске. К примеру, в мае 2023 года в нем образовались длинные очереди желающих подать документы на оформление кредита на недвижимость.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович