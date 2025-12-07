Крупный банк открыл ипотечный центр в Минске 7.12.2025, 9:55

1,220

Что предлагают клиентам.

Белагропромбанк запустил в Минске свой первый ипотечный центр. Здесь клиенты могут пройти весь путь оформления кредита на жилье в одном месте. Напомним, подобный ипотечный центр также есть у «Беларусбанка».

Ипотечный центр объединяет ключевые услуги: консультации специалистов, подбор кредитов, помощь в подготовке документов и сопровождение сделки. То есть клиентам не нужно обращаться в разные подразделения банка, теперь все можно сделать в одном месте.

Исполнительный директор банка Валентина Юркова пояснила, что Минск стал пилотной площадкой: «Мы хотим поддержать клиентов, которые решают важный жилищный вопрос. Результаты работы центра будут внимательно изучены, и затем мы сможем внедрять наиболее эффективные практики в других городах».

Напомним, у «Беларусбанка» также есть ипотечный центр в Минске. К примеру, в мае 2023 года в нем образовались длинные очереди желающих подать документы на оформление кредита на недвижимость.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com