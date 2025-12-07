Крупный банк открыл ипотечный центр в Минске
- 7.12.2025, 9:55
- 1,220
Что предлагают клиентам.
Белагропромбанк запустил в Минске свой первый ипотечный центр. Здесь клиенты могут пройти весь путь оформления кредита на жилье в одном месте. Напомним, подобный ипотечный центр также есть у «Беларусбанка».
Ипотечный центр объединяет ключевые услуги: консультации специалистов, подбор кредитов, помощь в подготовке документов и сопровождение сделки. То есть клиентам не нужно обращаться в разные подразделения банка, теперь все можно сделать в одном месте.
Исполнительный директор банка Валентина Юркова пояснила, что Минск стал пилотной площадкой: «Мы хотим поддержать клиентов, которые решают важный жилищный вопрос. Результаты работы центра будут внимательно изучены, и затем мы сможем внедрять наиболее эффективные практики в других городах».
Напомним, у «Беларусбанка» также есть ипотечный центр в Минске. К примеру, в мае 2023 года в нем образовались длинные очереди желающих подать документы на оформление кредита на недвижимость.