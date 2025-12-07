Лукашенко опозорился в роли Яшки-артиллериста 3 7.12.2025, 10:12

Тот случай, когда лучше молчать, чем говорить.

Правитель Беларуси недавно озвучил новый прогноз насчет завершения войны России против Украины. «Салідарнасць» вспоминает, что он говорил раньше, и нашли ли его слова отражение в реальности.

Сколько из прогнозов Александра Лукашенко оказались точными? Предлагаем читателям загадать число (подсказка – это точно не «ноль») и узнать из текста, верно ли их предположение.

«Война продлится максимум три-четыре дня»

Накануне нападения России на Украину, в начале февраля 2022-го Лукашенко в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву уверенно заявил:

– Украина никогда с нами не будет воевать: эта война продлится максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются…

«В ближайшее время развязка будет»

В сентябре 2022-го правитель также не сомневался, что война скоро закончится:

– В ближайшее время развязка будет… Все зависит в Украине уже не от президента. Зависит от военных. Они погибают там. Они видят, что это бесперспективно. Западная Украина – поляки уже руки потирают. Полякам дали право там управлять Украиной. Вы что, обезумели вообще? Украину делят.

«Дальше будет полное уничтожение Украины»

Спустя два месяца, когда украинские войска уже провели успешное «Харьковское контрнаступление» и вернули под свой контроль Херсон, правитель Беларуси продолжал гнуть свою линию, запугивая власти соседней страны:

– Тяжело, трудно, но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины.

«В Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки»

К лету 2023-го уверенности у Лукашенко, вставшего на сторону России, поубавилось. После полутора лет боевых действий Украина не сдалась и сдаваться не собиралась. Прогноз политика, подразумевавший скорую развязку, больше напоминал отчаянную надежду:

– Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки.

«Нет, война в этом году не закончится»

В октябре 2024 года российская пропагандистка Ольга Скабеева спросила Лукашенко: «Думаете, война скоро закончится? Как видите перспективу?»

Тот ответил: «Оля, скоро, не скоро – это же не время. Если бы ты сказала, что в этом году, я бы сказал: «Нет, война в этом году не закончится».

Нужно отметить, что с этим прогнозом Лукашенко не сильно рисковал: до конца года оставалось чуть больше двух месяцев, а переговорный процесс на тот момент отсутствовал.

«Свет в конце тоннеля появится в этом году»

В январе 2025-го правитель Беларуси вновь решился озвучить свой прогноз:

– В этом году развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится война и прочее. Конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году.

Однако за почти год развязка так и не наступила.

«Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время в Украине»

Самый свежий свой прогноз правитель озвучил 24 ноября на встрече с губернатором Ярославской области РФ – после публикации нового «мирного плана Трампа»:

– Закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время в Украине и займемся своими внутренними делами, чтобы нашим людям жилось лучше и чтобы они понимали, что лучше нашей земли нигде ничего нет.

Прошло уже две недели, но команда Трампа мало продвинулась.

***

Подытожим. Хотя пропагандисты уверяют, что уровень осведомленности Лукашенко о ситуации в регионе и мире зашкаливает, на практике из семи его прогнозов насчет завершения войны в Украине точным оказался только один.

Правитель словно выступил в роли Яшки-артиллериста из старой кинокомедии: «Батарея, огонь! Бац, бац – и мимо».

