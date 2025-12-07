Business Insider: Украинцы лишили западных военных массы иллюзий 7.12.2025, 10:23

Европейцы учились на полигонах тактике, не имеющей смысла в реальной войне.

Десятки тысяч украинских солдат прошли через обучение на полигонах европейских стран, больше всего - в Великобритании. Однако многое из того, чему их там учили, невозможно применить в реальной войне, пишет Business Insider.

Майор Магуайр, британский военный инструктор, с которым пообщались журналисты, признался, что окопы в Украине слишком грязные и неровные, чтобы в них можно было реализовать классическую «безопасную тактику» захвата окопов, которую британская пехота десятилетиями отрабатывала на полигонах.

«Мы, возможно, считали, что окопы должны быть достаточно чистыми и как бы хирургическими», - сказал он.

По словам Магуайра, тренировочные окопы, вырытые на учебном полигоне в Великобритании, были сделаны по «британским строительным стандартам, с деревянной обшивкой и гравийным дном для дренажа». Но на фронте в Украине таких окопов почти нет.

Он рассказал, что некоторые украинцы, которые проходили обучение в Британии, уже имели боевой опыт. И вот они делали окопы совсем не такими, как их привыкли видеть западные военные. Например, украинцы не тратили время и силы на удаление корней деревьев, которые торчали из стенок окопа, и вообще не пытались сделать траншеи аккуратными.

Украинцы дали понять западным коллегам, что рытье окопов под постоянным артиллерийским обстрелом и ударами дронов уже само по себе опасно. Тратить силы и время на обустройство идеального окопа не имеет смысла там, где даже просто оттащить тело погибшего подальше от входа в блиндаж уже представляет немалую опасность.

Как пояснил Магуайр, британская «безопасная тактика» зачистки окопов на самом деле является достаточно медленной и не годится для такой войны, как в Украине. «Украинский менталитет совсем другой. Им нужно очень быстро пройти через эти места», - сказал офицер.

Кроме того, украинцам при зачистке российских окопов приходится иметь дело с многочисленными ловушками и минами, в том числе заминированными телами самих же россиян - не только погибших, но и тех, которые сдаются в плен.

По его словам, глядя на войну в Украине, западным военным пришлось распрощаться с некоторыми распространенными иллюзиями. Например, стало очевидным, что стандарт «золотого часа», в течение которого раненого надо доставить в госпиталь, никаким образом не может быть реализован в войне такого масштаба и интенсивности, как в Украине.

