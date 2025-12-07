«Лукашенко будет уничтожен во время попытки к бегству» 7.12.2025, 10:31

Фото: AFP

Диктатору не помогут.

Телеграм-канал «Беларуская выведка» раскрыл истинную цель странного визита Лукашенко в Оман. Накануне ОАЭ отказали диктатору в возможности отмывать деньги и указали Лукашенко «на дверь». После этого семья диктатора лихорадочно начала искать новое убежище.

Читатели Charter97.org прокомментировали ситуацию с подготовкой Лукашенко путей к бегству из Беларуси:

«Лукашенко зря рассчитывает, что США способны гарантировать его личную безопасность и сохранность семейных активов в Омане. Это изначально ошибочная ставка в его переговорах со спецпосланником президента США Джоном Куолом. Реальные гарантии в Омане могут исходить лишь от Великобритании, которая имеет там огромное влияние. Когда Лукашенко на последней пресс-конференции для зарубежных СМИ орал на британскую журналистку, что британцы - это всего лишь шавки американские», то явно недооценивал Великобританию, так как Вашингтон не контролирует финансовые и политические механизмы в Омане так глубоко, как Лондон».

«Значит надо чтобы не смог сбежать!»

«Есть таро расклад, одного сильного таролога, большинство предсказаний которого сбылись. Он сказал, что, когда будут уничтожать Путлера, Лукашенко будет искать поддержку у влиятельных политиков, но ему не помогут. И тогда таракан предпримет попытку бегства во время которого и будет уничтожен».

«Сильно много Лось знает, что бы ему дали сбежать.

Кремль позаботится, что замолчал.

Исполнители в Беларуси сидят и ждут команды на гранату в «Боинг». Только звонок».

«Я не удивлюсь, что где-то на секретной ветке минского метро стоит «золотой поезд» (наподобие того, что ищут со времен II-й мировой войны поляки), нагруженный непосильно нажитым добром лукавого и золотом из Нацбанка, и ждет своего эвакуационного отправления, когда начнется шухер».

«Кинул народ Беларуси - кинут его!»

