В море заметили семирукого осьминога 7.12.2025, 10:52

1,974

Это лишь четвертый случай за последние 40 лет.

Всем известно, что в глубоком море обитают странные животные, в том числе и семирукий осьминог, которого еще называют «осьминогом-капелькой». Это животное может весить до 75 килограммов, однако несмотря на свои огромные размеры, его редко видят живым. Об этом пишет IFLScience.

Недавно океанологам из Монтерейского аквариума и научно-исследовательского института (MBARI) удалось сделать несколько невероятных снимков таких осьминогов. Это уже четвертый случай, когда эти ученые встречают такое животное за 40 лет исследований, а во всем мире было лишь несколько случаев его наблюдения, среди которых несколько замечательных снимков, которые сделал дайвер Эрик Аскилруд.

«Его заметили с помощью дистанционно управляемого аппарата (ROV) под названием Ventana, который в прошлом месяце курсировал в заливе Монтерей в рамках исследовательской экспедиции. В тот день старший ученый Стивен Хаддок и исследователи из команды MBARI по биоразнообразию и биооптике стали свидетелями редкого зрелища на глубине примерно 700 метров - семирукого осьминога во всей его красе», - рассказали в издании.

Такие осьминоги, известные науке как Haliphron atlanticus, на самом деле имеют восемь щупалец, однако их называют семирукими из-за интересного поведения самцов. Во время спаривания самец отрывает специальное щупальце, известное как гектокотилус, чтобы использовать его как инструмент для передачи оплодотворения. Большую часть это щупальце спрятано под одним из глаз, поэтому самцы выглядят так, будто имеют семь щупалец.

Независимо от количества щупалец, увидеть одного из этих осьминогов живым - редкое и необычное явление.

«С помощью 4K-камеры, специально разработанной инженерами MBARI для исследования глубоководных районов, команда собрала детальные наблюдения за внешним видом и поведением животного. Этот необычайный осьминог держал в лапах красную шлемовую медузу (Periphylla periphylla). Это новое наблюдение подчеркивает сложность глубоководных пищевых цепей и их удивительные связи», - говорится в сообщении MBARI.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com