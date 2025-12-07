СМИ: Женщину оставили замерзать на самой высокой горе Австрии 7 7.12.2025, 11:06

История альпинистки и ее друга внезапно оказалась в центре внимания.

В январе 2025 года на самой высокой горе Австрии — Гросглоккнере (3798 метров) — произошла трагедия. 33-летняя альпинистка Керстин Гуртнер погибла от переохлаждения всего в 50 метрах от вершины при температуре минус 20 градусов по Цельсию. Теперь, спустя эта история оказалась в центре внимания. Виноватым в смерти считают ее бойфренда, пишет Daily Mail.

Керстин поднималась на гору вместе со своим 39-летним бойфрендом Томасом Пламбергером, который был опытным альпинистом. Однако прокуратура считает, что он совершил ряд критических ошибок, которые привели к смерти его девушки.

Согласно обвинению, пара была плохо подготовлена к восхождению — Керстин была в неподходящей обуви (мягких сноубордических ботинках), они начали подъем с двухчасовым опозданием и не взяли необходимое аварийное снаряжение. Керстин была неопытной в таких сложных горных походах.

Около двух часов ночи, когда девушка была истощена, переохлаждена и дезориентирована, Томас оставил ее одну и начал спускаться. Он не укрыл ее от ветра, не использовал спасательное одеяло или бивуачный мешок. Когда над ними пролетал полицейский вертолет, он не подал сигналов бедствия. Томас поставил телефон на беззвучный режим и пропустил звонки спасателей. Только в 3:30 ночи, уже покинув партнершу, он вызвал помощь.

Из-за ураганного ветра спасатели смогли добраться до Керстин только утром, но было уже поздно — женщина погибла.

Томас через адвоката отрицает обвинения, утверждая, что спускался за помощью и что это была несчастная случайность. Однако прокуратура предъявила ему обвинение в неумышленном убийстве по грубой неосторожности. Суд начнется в феврале 2025 года, и мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

