Буданов: Мы прослушиваем высокопоставленных людей в Кремле

Буданов: Мы прослушиваем высокопоставленных людей в Кремле1
- 7.12.2025, 11:21
Начальник ГУР подтвердил такие возможности украинской разведки.
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что украинская военная разведка имеет возможность прослушивать разговоры высокопоставленных представителей Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Во время разговора с корреспонденткой РБК-Украина Буданов кратко подтвердил способности ГУР.
«Можем, да. Мы за это деньги получаем», - сказал он.
Комментарий прозвучал на фоне публикаций в ряде западных медиа, где появилась версия, что именно Украина могла передать журналистам записи разговоров советника Путина Юрия Ушакова и посланника Кирилла Дмитриева.