Буданов: Мы прослушиваем высокопоставленных людей в Кремле 1 7.12.2025, 11:21

4,984

Кирилл Буданов

Начальник ГУР подтвердил такие возможности украинской разведки.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что украинская военная разведка имеет возможность прослушивать разговоры высокопоставленных представителей Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Во время разговора с корреспонденткой РБК-Украина Буданов кратко подтвердил способности ГУР.

«Можем, да. Мы за это деньги получаем», - сказал он.

Комментарий прозвучал на фоне публикаций в ряде западных медиа, где появилась версия, что именно Украина могла передать журналистам записи разговоров советника Путина Юрия Ушакова и посланника Кирилла Дмитриева.

