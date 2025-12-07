Bloomberg: Европа убеждает Зеленского не соглашаться на вывод войск из Донбасса

Bloomberg: Европа убеждает Зеленского не соглашаться на вывод войск из Донбасса1
7.12.2025
Представители государств ЕС в ближайшие дни отправятся в Вашингтон.
Европейские лидеры пытаются убедить президента Украины Владимира Зеленского не идти на возможное соглашение о выводе украинских войск из Донбасса без надежных гарантий безопасности со стороны США.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, главная цель Европы - избежать ситуации, когда Зеленский под давлением США будет вынужден вывести войска с Донбасса и согласиться на сделку без серьезных американских гарантий безопасности
Европейские дипломаты считают, что подобный сценарий может создать стратегический вакуум и угрожать безопасности всего региона.
Ожидается, что представители нескольких европейских государств в ближайшие дни отправятся в Вашингтон для обсуждения этих рисков с американской администрацией.
Сейчас в Европе придерживаются тактики публичной поддержки американских инициатив, надеясь, что Москва сама сорвет потенциальные переговоры. Однако, по оценке издания, этот подход исчерпывает себя, и неизвестно, существует ли запасной план.
Bloomberg также отмечает, что британская сторона считает, что российский диктатор Владимир Путин на встрече с американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом отверг предложения США, поскольку те были «слишком благоприятными для Украины».
Европейские дипломаты признают, что последние контакты с американскими и украинскими представителями проходят непросто. Наряду с этим они готовятся к возможному сценарию, в котором Дональд Трамп в случае невозможности достичь соглашения может фактически отойти от вопроса войны.
Bloomberg предупреждает: существует риск, что США вообще выйдут из процесса, оставив Европу один на один с проблемой дальнейшей поддержки Украины. В таком случае странам ЕС придется решать, способны ли они обеспечить Киеву необходимую военную и финансовую помощь.
При этом, как подчеркивает издание, до сих пор непонятно, может ли Европа сформировать жизнеспособный долгосрочный механизм финансирования Украины.