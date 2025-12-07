На Аляске произошло мощное землетрясение 7.12.2025, 11:55

Колебания земли ощущались даже в крупнейшем городе штата Анкоридже.

В субботу днем на юго-востоке Аляски, вдоль границы Соединенных Штатов и Канады, зафиксировали серию подземных толчков, самый мощный из которых имел магнитуду 7,0, сообщают USA Today, Alaska News и Reuters.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло около полудня по местному времени. Эпицентр стихии был примерно в 90 км к северу от города Якутат.

Главный толчок спровоцировал серию афтершоков, магнитуда нескольких из них превышала отметку 5,0. Колебания земли ощущались даже в крупнейшем городе штата Анкоридже, расположенном на расстоянии почти 500 километров от эпицентра.

Национальный центр предупреждения о цунами оперативно сообщил, что угрозы возникновения цунами нет, однако специалисты продолжают следить за развитие ситуации. Информации о пострадавших или значительных разрушениях пока не поступало.

По классификации Мичиганского технологического университета, толчки магнитудой от 7,0 до 7,9 квалифицируются как «сильное землетрясение», способное вызвать серьезные повреждения инфраструктуры.

Согласно статистическим данным Обсерватории Земли НАСА, в среднем на планете каждый год фиксируется около 18 землетрясений такой мощности, и одно крупное землетрясение магнитудой 8,0 или более.

