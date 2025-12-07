Как Индия реагирует на политику Трампа 7.12.2025, 12:12

Фото: Getty Images

Нью-Дели пытается сохранить стратегическую автономию.

Последние действия администрации президента США Дональда Трампа заставили Индию пересмотреть традиционно тесные связи с США. В августе президент США повысил тарифы на индийский импорт до 50%, мотивируя это закупками Индией российской нефти. Одновременно Трамп активно сближался с Пакистаном, что вызвало тревогу у индийских властей, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

В ответ премьер-министр Нарендра Моди посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества, встретился с Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, что создало впечатление переориентации Индии на конкурентов США. Однако эксперты уточняют, что речь идет не о смене курса, а о стратегии «мультиалинированности» — выстраивании отношений с разными странами для сохранения стратегической автономии.

Индия продолжает сотрудничество с Австралией, Японией, странами Персидского залива, развивает оборонное и технологическое партнерство, одновременно снижая зависимость от российского оружия. Взаимодействие с США сохраняется, особенно в области технологий и инвестиций: американские компании стремятся открывать офисы и участвовать в индийских проектах по искусственному интеллекту.

В условиях непредсказуемости Вашингтона Индия стремится диверсифицировать внешнеполитические связи, сохраняя баланс между США, Китаем и Россией. Такой подход позволяет минимизировать риски и укреплять позиции страны на международной арене.

