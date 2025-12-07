Поляки помогли белорусской кухне попасть в топ-100 мировых 2 7.12.2025, 12:26

Какие блюда оценили наши соседи?

Популярный рейтинг блюд и кухонь мира Taste Atlas обновил список самых популярных кухонь на 2026 год. Беларусь в нем по сравнению с 2025 годом немного опустилась, оказавшись на 79 месте (ранее была на 75-м). Но в любом случае попадание в топ-100 произошло благодаря нашим соседям — полякам.

Именно они, согласно данным рейтинга, чаще ставили высокие оценки белорусским блюдам, подняв средний балл до 4,1, пишет Telegraf.news.

Поэтому неудивительно, что одним из самых высокооцененных блюд белорусской кухни на Taste Atlas стал суп «жур» — полный аналог или альтернатива польского «журека».

Журек — это традиционный суп, отличающийся характерным кисловатым вкусом, который получается в результате закваски или брожения хлеба и ржаной муки. В состав супа также входят сосиски, бекон или ветчина, и овощи, такие как картофель и грибы.

Естественно, в список лучших блюд попали драники, а еще сырники, холодник, мачанка и верещака. Среди фаворитов также числятся поливка и колдуны.

Среди алкогольных напитков в рейтинге значатся крамбамбуля, старка и, конечно, квас.

На каких местах соседи Беларуси?

В рейтинг попали и традиционные кухни наших соседей. Вот на каких они местах:

Польша - 14,

Россия - 28,

Украина - 43,

Литва - 44,

Латвия 79.

Первые же места в рейтинге заняли Италия, Греция и Перу.

