Переговоры США и Украины о мирном соглашении: появились новые подробности

Переговоры США и Украины о мирном соглашении: появились новые подробности2
- 7.12.2025, 12:39
Названы ключевые моменты по итогам встреч.
Украина и США продолжают работу над мирным соглашением, сосредотачиваясь на ключевых вопросах безопасности и территорий. Переговоры в Вашингтоне прошли в конструктивной атмосфере.
Несмотря на сложность тем, диалог остается открытым и постепенным. Об этом сообщили в Посольстве Украины в США по итогам встреч.
Там заявили, что переговоры между украинской и американской делегациями проходили практично и результативно. Хотя часть сложных вопросов до сих пор не урегулирована, стороны продолжают совместно прорабатывать варианты, которые могут стать основой для будущего мирного соглашения.
В ближайшее время ожидается подробный отчет от министра обороны Рустема Умерова и заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Гнатова, которые представляли Украину на встречах.
По словам дипломатов, ключевые вызовы нынешнего этапа переговоров связаны с определением подходов к вопросам территорий и долгосрочных гарантий безопасности. Украинская сторона активно ищет оптимальные механизмы, которые обеспечат устойчивый мир и надежную оборонную архитектуру.
В посольстве также отметили, что более подробная информация будет обнародована после завершения сбора всех данных и согласования соответствующих позиций между партнерами.
Напомним, что 5 декабря состоялась шестая встреча украинской и американской сторон за последние две недели. В ней приняли участие специальный посланник по вопросам мира Стив Уиткофф, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов.
На 8 декабря запланирована встреча украинского президента Зеленского, президента Франции Макрона, премьера Британии Стармера и канцлера Германии Мерца. Во время встречи лидеры планируют обсудить ход всех переговоров о завершении российско-украинской войны.