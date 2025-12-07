Переговоры США и Украины о мирном соглашении: появились новые подробности 2 7.12.2025, 12:39

Названы ключевые моменты по итогам встреч.

Украина и США продолжают работу над мирным соглашением, сосредотачиваясь на ключевых вопросах безопасности и территорий. Переговоры в Вашингтоне прошли в конструктивной атмосфере.

Несмотря на сложность тем, диалог остается открытым и постепенным. Об этом сообщили в Посольстве Украины в США по итогам встреч.

Там заявили, что переговоры между украинской и американской делегациями проходили практично и результативно. Хотя часть сложных вопросов до сих пор не урегулирована, стороны продолжают совместно прорабатывать варианты, которые могут стать основой для будущего мирного соглашения.

В ближайшее время ожидается подробный отчет от министра обороны Рустема Умерова и заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Гнатова, которые представляли Украину на встречах.

По словам дипломатов, ключевые вызовы нынешнего этапа переговоров связаны с определением подходов к вопросам территорий и долгосрочных гарантий безопасности. Украинская сторона активно ищет оптимальные механизмы, которые обеспечат устойчивый мир и надежную оборонную архитектуру.

В посольстве также отметили, что более подробная информация будет обнародована после завершения сбора всех данных и согласования соответствующих позиций между партнерами.

Напомним, что 5 декабря состоялась шестая встреча украинской и американской сторон за последние две недели. В ней приняли участие специальный посланник по вопросам мира Стив Уиткофф, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов.

На 8 декабря запланирована встреча украинского президента Зеленского, президента Франции Макрона, премьера Британии Стармера и канцлера Германии Мерца. Во время встречи лидеры планируют обсудить ход всех переговоров о завершении российско-украинской войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com