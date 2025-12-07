Казанова выстрелил дуплетом Телеграм-канал «Бегущий по кинолезвию»

7.12.2025, 12:46

Тимур Иванов

История замминистра обороны РФ могла бы послужить сюжетом для сценария кинофильма.

История взлета и падения заместителя министра обороны, генерала Тимура Иванова могла бы послужить сюжетом для сценария кинофильма. Вот, что надо снимать, скрепоносные режиссеры! Со вкусом, смачно. Здесь, пожалуй, даже Андреасяну есть где развернуться.

Тимур Иванов не только осветил коррупционным светом путинскую «вертикаль», но и нанес урон ее, так сказать «моральным устоям». Выстрелил дуплетом.

Оказывается, Захарова, одна из бывших жен Иванова заявила, что была уверена в том, что работа ее супруга в Минобороны «разрушит наши семейные отношения из-за крайне распутной и низкой моральной обстановки внутри этого коллектива, в котором ему уже довелось работать в администрации Московской области». Как же так? Попахивает «дискредитацией армии» …

Захарова уверяет, что за время брака «Иванов четырежды подавал на развод со мной», а в 2018 и 2019 году она узнала о двух его внебрачных детях от разных женщин, которых Иванов признал и дал свою фамилию. После развода в 2022 году Захаровой открылось, что Иванов «последние 10 лет брака вел двойную, а точнее сказать, многомерную жизнь» у нее за спиной.

То, что созданная Путиным система изъедена коррупцией показывают многочисленные обвинения и аресты верных «сынов партии и народа». Но была надежда, что в моральном отношении пирамида путинцев имеет крепкий тыл (церковь, пост, семья). Тимур убил надежду, открыл дверь в мир кутежей, веселья, шампанского. Снимайте об этом кино.

