Белоруска неожиданно осознала, что русские не понимают выражение «сесть на коня»25
- 7.12.2025, 12:58
- 6,252
В комментариях началась буря.
«А вы знали, что у белорусов выражение «сесть на коня» значит очень сильно разозлиться? Я часто использовала эту фразу, пока не поняла, что русские меня не понимают. Они думали, что это что-то из разряда «стать победителем», — написала в Threads пользовательница kris.erica.pavlova. На момент публикации заметки пост собрал уже почти 97 тысяч просмотров.
Для многих русских этот факт действительно стал откровением: «А как это объясняется? Почему разозленный это севший на коня?» Были и те, кто знал о таком выражении, но они оказались в меньшинстве.
Для белорусов это был повод поиронизировать и вспомнить об аналогичных ситуациях:
«Да)) я когда работала в Питере, часто говорила эту фразу, и потом поняла, что меня не понимают. И тогда я им объяснила и предупредила, что если я еще и на белого коня сяду — всем погибель»;
«А они знают что такое «три дня немцы у хаце»?»;
«Половина семьи из России, езжу к ним каждый год с раннего детства. Только этим летом узнала, что моя сестра не понимает фразу «давай купим сметанник». Для неё это ватрушка»;
«Я была сначала удивлена, что слово «буська» они не знают. Теперь «сесть на коня», оказывается, не понимают».
«Прикиньте, у россиян тоже есть фразы, которые вы не поймете. Это абсолютно естественное явление», — констатировал один из пользователей.