Белоруска неожиданно осознала, что русские не понимают выражение «сесть на коня» 25 7.12.2025, 12:58

6,252

В комментариях началась буря.

«А вы знали, что у белорусов выражение «сесть на коня» значит очень сильно разозлиться? Я часто использовала эту фразу, пока не поняла, что русские меня не понимают. Они думали, что это что-то из разряда «стать победителем», — написала в Threads пользовательница kris.erica.pavlova. На момент публикации заметки пост собрал уже почти 97 тысяч просмотров.

Для многих русских этот факт действительно стал откровением: «А как это объясняется? Почему разозленный это севший на коня?» Были и те, кто знал о таком выражении, но они оказались в меньшинстве.

Для белорусов это был повод поиронизировать и вспомнить об аналогичных ситуациях:

«Да)) я когда работала в Питере, часто говорила эту фразу, и потом поняла, что меня не понимают. И тогда я им объяснила и предупредила, что если я еще и на белого коня сяду — всем погибель»;

«А они знают что такое «три дня немцы у хаце»?»;

«Половина семьи из России, езжу к ним каждый год с раннего детства. Только этим летом узнала, что моя сестра не понимает фразу «давай купим сметанник». Для неё это ватрушка»;

«Я была сначала удивлена, что слово «буська» они не знают. Теперь «сесть на коня», оказывается, не понимают».

«Прикиньте, у россиян тоже есть фразы, которые вы не поймете. Это абсолютно естественное явление», — констатировал один из пользователей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com