«Люди в черном 5»: Уилл Смит готов вернуться к культовой роли 1 7.12.2025, 13:40

Уилл Смит

Сюжет будущего фильма пока держится в секрете.

Sony Pictures готовит пятую часть франшизы «Люди в черном». Студия планирует вернуть на экран звезду Голливуда Уилла Смита. Актер ведет переговоры о возвращении к роли агента Джея, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Сюжет будущего фильма пока держится в секрете, однако известно, что сценарий пишет Крис Бремнер, ранее работавший над «Плохие парни навсегда». Как только первый вариант сценария будет готов, его передадут Смиту. Его персонаж уже заложен в первоначальный сюжет, правда, пока не ясно, будет ли это главная или второстепенная роль. Источники утверждают, что актер примет окончательное решение только после прочтения сценария.

Вероятность возвращения Смита оценивается как высокая. Бремнер стал одним из ключевых сценаристов проектов с его участием. Sony недавно добилась большого успеха с перезапуском «Плохих парней» — два последних фильма собрали в мировом прокате более 837 миллионов долларов.

Первая часть «Людей в черном» вышла в 1997 году и стала мировым хитом. Сиквелы появились в 2002 и 2012 годах. В 2019 году вышел спин-офф «Люди в черном: Интернэшнл» с Тессой Томпсон и Крисом Хемсвортом, который получил сдержанные отзывы критиков.

Если Уилл Смит даст согласие, пятая часть может стать полноценным возвращением к истокам легендарной франшизы.

