США решили модернизировать ядерную триаду 7.12.2025, 13:45

1,088

Пит Хегсет

Фото: AP

Министр войны Пит Хегсет раскрыл подробности.

Соединенные Штаты собираются модернизировать свою ядерную триаду. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет, выступая на форуме по национальной обороне имени Рональда Рейгана. Хегсет подчеркнул, что модернизация должна обеспечить дополнительные инструменты «для поддержки сдерживания и управления эскалацией».

По словам министра, Вашингтон сталкивается с вызовами со стороны «двух других крупных ядерных держав» и намерен испытывать как ядерные боезаряды, так и средства их доставки «наравне с другими». «Мы никогда не допустим, чтобы наша нация осталась уязвимой для ядерного шантажа», — отметил Хегсет.

В конце октября Владимир Путин объявил о завершении «решающих испытаний» межконтинентальной крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», назвав ее «уникальным» образцом вооружений «неограниченной дальности». Дональд Трамп охарактеризовал эти заявления как «неуместные», отметив, что Москве следовало бы сосредоточиться на завершении войны в Украине. Он также напомнил о нахождении американской ядерной подлодки у российских берегов. После этого Путин продолжил говорить об «успешных испытаниях» ядерной торпеды «Посейдон».

На этом фоне президент США поручил Пентагону «немедленно» приступить к подготовке ядерных испытаний. Как отмечал Reuters, последнее подобное испытание Вашингтон проводил в 1992 году. Хегсет заявил, что возобновление испытаний — «очень ответственный способ» поддержания сдерживания, уточнив, что Пентагон будет работать совместно с Министерством энергетики.

В начале ноября Трамп также подчеркивал, что США не намерены оставаться единственной страной, воздерживающейся от испытаний, в то время как «другие государства их проводят». Он упомянул Россию, Северную Корею, Китай и Пакистан, которые, по его словам, могут проводить такие испытания негласно. На вопрос, означает ли это возвращение к подрывам боезарядов после более чем 30-летнего перерыва, Трамп ответил: «Мы будем тестировать ядерное оружие, как и другие страны».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com